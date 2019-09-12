Экономика
ТАССЦБ предлагает заморозить досрочные переводы пенсионных накоплений
ЦБ РФ предлагает запретить досрочные переводы пенсионных накоплений граждан - чаще одного раза в пять лет - между негосударственными пенсионными фондами (НПФ) и в Пенсионный фонд России, при которых граждане теряют инвестиционный доход.
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Политика
Опубликована фотография «американского шпиона» Смоленкова
В сети появилась фотография Олега Смоленкова, который якобы являлся иностранным шпионом.
Вести.Ru 08:26
Общество
В Госдуму внесли проект о внесудебном признании граждан банкротами
Глава думского комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев внес в Госдуму законопроект, вводящий внесудебный порядок признания граждан банкротами в целях снижения нагрузки на суды и повышения доступности и эффективности процедуры банкротства для физлиц, следует из базы данных нижней палаты парламента.
РИА Новости 08:31
Общество
Сын главы Роскосмоса возглавил застройку ТПУ «Нагатинская»
Сын главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина Алексей возглавил застройку московского транспортно-пересадочного узла (ТПУ) "Нагатинская" бизнесменов Года Нисанова и Зараха Илиева, говорится в пресс-релизе группы "Киевская площадь".
РИА Новости 04:38
Финансы
Планы ПФР: насколько поднимут пенсии в следующем году
Прогнозное увеличение пособий в 2021 году — 6,3%, а в 2022 году — 5,9%. Пенсионный бал в 2020 году начнет «стоить» 93 рубля (сейчас 87,2 рубля), в 2021 году — 98,8 рубля, а в 2022 — 104,6 рубля.
Версия-Саратов 05:04
Политика
Глава ДНР заявил о намерении войти в состав России
"В идеале — войти в состав России на правах федеративного округа", - заявил Пушилин.
Газета.Ru 08:35
Происшествия
Экс-следователя ФСБ Кубани осудили на 14 лет колонии за крупную взятку
Кавказский окружной военный суд вынес приговор экс-следователю по особо важным делам УФСБ по Краснодарскому краю подполковнику Дмитрию Гнативу и адвокату Владиславу Оленскому по делу о получении взятки от главы холдинга «Синее море» за смягчение квалификации в деле о кредитах Россельхозбанка, сообщает «Коммерсантъ».
Деловая газета. Юг 07:12
Армия и оружие
Разведка США рассказала о провальных испытаниях «Буревестника» Россией
Lenta.ru вчера в 20:12
Происшествия
В Калмыкии заключенные сбежали из колонии ради Дня города
Сотрудники полиции Астраханской области задержали троих осужденных, которые самовольно покинули исправительную колонию в Калмыкии.
Российская газета 04:38
Армия и оружие
Путин подчеркнул важную роль кавказцев в российской армии
Путин отметил, что дал прямую команду Министерству обороны – собрать подразделение военной полиции в Сирии преимущественно из выходцев с Кавказа, и они блестяще выполняют поставленные задачи.
Экономика сегодня 08:40
Происшествия
Михаэль Шумахер пришел в себя в парижской клинике
REGNUM вчера в 07:18
Финансы
ЕЦБ сохранил базовую ставку на нулевом уровне
Совет управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) на заседании в четверг сохранил базовую процентную ставку на рекордно низком уровне 0%, следует из пресс-релиза регулятора.
РИА Новости 08:07
Финансы
Банк России предложил новую форму договоров об ипотеке
В сентябре ЦБ, который неоднократно обращал внимание на высокие темпы роста розничного кредитования в целом и необеспеченных кредитов в частности, предложил расширить собственные полномочия по контролю за долгами россиян.
РБК 08:13
Происшествия
Верховный суд России отменил решения о продлении ареста Хорошавина
РИА Новости вчера в 22:12
Армия и оружие
Полигоны Западного военного округа оборудуют вертодромами
Полигоны Западного военного округа оборудуют 24 вертодромами.
Вечерняя Москва 06:50
Происшествия
В Дзержинске безбилетный подросток поколотил водителя троллейбуса
Самый активный из подростков поколотил мужчину, а затем безбилетники отжали двери и убежали.
Вести.Ru 07:24
Авто
VW готовит кросс-купе на базе Teramont
Кросс-купе Volkswagen Atlas Cross Sport, который в России будет продаваться как версия Teramont, было замечено на дороге общего пользования во время испытаний.
За рулем 08:36
Общество
Профсоюзы Приморья возмущены постановлением губернатора
Федерация профсоюзов Приморья, как и вся приморская общественность, возмущены постановлением губернатора Приморья, снижающим районный коэффициент, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 10 сентября в 23:53
Политика
В ООН предупредили Нетаньяху о последствиях аннексии Иорданской долины
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обеспокоен заявлением премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху о том, что в случае победы его партии на парламентских выборах Иорданская долина (т.е. Западный берег реки Иордан) будет аннексирована, сообщается на сайте организации.
РБК вчера в 19:26
Политика
Казанский кремль остро отреагировал на слова Жириновского о Татарстане
Представитель Казанского кремля сообщила, что спикер Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин в тот же день позвонил председателю Госдумы Вячеславу Володину и заявил, что подобные высказывания недопустимы с высоких трибун федеральных органов власти.
Наша версия 07:16
Политика
Евросоюз продлил индивидуальные санкции против России
Индивидуальные санкции против граждан РФ и Украины, которых Евросоюз обвиняет в подрыве территориальной целостности и суверенитета Украины, были введены в марте 2014 года и с тех пор регулярно продлевались на полгода.
РИА Новости 07:47
Политика
В Москве назначен новый глава управления по контролю за наркотиками
Генерал-лейтенант полиции Олег Баранов представил руководящему составу нового начальника, сообщается на сайте ГУ МВД России по Москве.
Вести.Ru 07:56
Происшествия
В мэрию Улан-Удэ поступило письмо с угрозами
В мэрии сообщили, что в интернет-приемную администрации Улан-Удэ поступило сообщение об угрозе закладки радиоуправляемых устройств на вокзале, колледжах, детсадах, ссузах и вузах и на других объектах.
РИА Новости 07:27
Политика
Новак заявил о влиянии ситуации с OPAL на переговоры с ЕС и Украиной
Глава Минэнерго России Александр Новак заявил, что ситуация с газопроводом OPAL повлияет на переговоры с ЕС и Украиной по газу.
RT на русском 06:54
Политика
Комиссия Совфеда предложит Google и Facebook создать контактную группу
Временная комиссия Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России предложит компаниям Google и Facebook создать совместную контактную группу, чтобы впредь предотвращать нарушения российского законодательства.
Известия 08:50
Общество
Большинство работодателей исключили переход на четырехдневную неделю
Переход на четырехдневную рабочую неделю в ближайшие год или два рассматривают только 12% работодателей, пишут «Ведомости» со ссылкой на результаты опроса, проведенного исследовательской службой портала HeadHunter.
РБК 02:20
Религия
Крестным ходом по Невскому отметят в Петербурге День Ништадтского мира
Смольный обнародовал программу праздничных мероприятий, которые состоятся в четверг, 12 сентября, в честь 295-й годовщины перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского (1724 год) и Дня Ништадтского мира (1721 года), завершившего Северную войну.
REGNUM 10 сентября в 10:38
Политика
Медведев отменил советские акты
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил до середины ноября подготовить проект постановления правительства об отмене правовых актов СССР и РСФСР с 1 февраля 2020 года, сообщает "Коммерсантъ".
Газета.Ru вчера в 16:19
Космос
Крымский астроном открыл первую межзвездную комету
Крымский астроном Геннадий Борисов впервые открыл комету, прилетевшую из-за пределов Солнечной системы.
Газета.Ru 03:11
Шоу-бизнес
Пелагея снялась на пляже с дочерью и позвала всех купаться
Известная певица Пелагея прибыла в Сочи вместе с дочерью Таисией.
Московский Комсомолец 06:51