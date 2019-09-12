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Политика Опубликована фотография «американского шпиона» Смоленкова В сети появилась фотография Олега Смоленкова, который якобы являлся иностранным шпионом.

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Политика Глава ДНР заявил о намерении войти в состав России "В идеале — войти в состав России на правах федеративного округа", - заявил Пушилин.

Происшествия Экс-следователя ФСБ Кубани осудили на 14 лет колонии за крупную взятку Кавказский окружной военный суд вынес приговор экс-следователю по особо важным делам УФСБ по Краснодарскому краю подполковнику Дмитрию Гнативу и адвокату Владиславу Оленскому по делу о получении взятки от главы холдинга «Синее море» за смягчение квалификации в деле о кредитах Россельхозбанка, сообщает «Коммерсантъ».

Происшествия В Калмыкии заключенные сбежали из колонии ради Дня города Сотрудники полиции Астраханской области задержали троих осужденных, которые самовольно покинули исправительную колонию в Калмыкии.

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