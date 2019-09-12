Экономика
ТАССЦБ предлагает заморозить досрочные переводы пенсионных накоплений
ЦБ РФ предлагает запретить досрочные переводы пенсионных накоплений граждан - чаще одного раза в пять лет - между негосударственными пенсионными фондами (НПФ) и в Пенсионный фонд России, при которых граждане теряют инвестиционный доход.
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Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 09:20, Вашингтон
Политика
ЕС продлил индивидуальные санкции в отношении России
Согласно заявлению, индивидуальные санкции на шесть месяцев продлили против 170 физических и 44 юридических лиц России и Украины.
Газета.Ru 07:29
Общество
В Гидрометцентре предупредили о резком похолодании
Антициклон медленно покидает центральные регионы России.
Российская газета вчера в 22:00
Армия и оружие
В МИД РФ заявили о риске возникновения ядерной войны
Существует риск возникновения ядерной войны. Об этом рассказал заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.
Российская газета 04:48
Политика
Глава ДНР заявил о желании войти в состав России
Перед самопровозглашенной Донецкой республикой (ДНР) стоит задача, которая заключается в максимальной интеграции с Россией.
Известия 09:14
Политика
Назначен новый глава управления по борьбе с наркотиками полиции Москвы
Начальником управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по Москве стал генерал-майор полиции Андрей Янишевский, говорится в сообщении ведомства.
Коммерсантъ 08:09
Энергетика
Минфин хочет обложить попутный газ налоговой рентой
Предложение о введении НДПИ для попутного газа было озвучено Минфином в качестве компенсации выпадающих доходов бюджета от введения вычетов из НДПИ для Приобского месторождения "Роснефти" и "Газпром нефти" на общую сумму в 60 млрд рублей в год на 10 лет.
Финмаркет 08:18
Армия и оружие
Разведка США рассказала о провальных испытаниях «Буревестника» Россией
Lenta.ru вчера в 20:12
Шоу-бизнес
Соседка Заворотнюк рассказала, что не узнала артистку при встрече
Соседка актрисы Анастасии Заворотнюк в коттеджном поселке Крекшино в Новой Москве рассказала о последней встрече с артисткой.
iReactor вчера в 16:40
Экономика
В России предложили лишить анонимности владельцев криптовалют
Ассоциация банков России (АБР) подготовила концепцию оборота децентрализованных криптовалют, которая лишит анонимности владельцев криптовалюты.
РБК 08:03
Шоу-бизнес
Богомолов похудел почти на 20 килограммов ради свадьбы с Собчак
Режиссер театра и кино Константин Богомолов похудел на 18 килограммов перед свадьбой с бывшей кандидаткой в президенты России Ксенией Собчак.
Lenta.ru 08:54
Гаджеты
Компания Chuwi представила планшет UBook Pro
ITZine.ru 07:49
Политика
Опубликовано фото шпиона Смоленкова
Опубликовано фото бывшего сотрудника администрации президента России Олега Смоленкова, который, предположительно, является информатором спецслужб США.
Lenta.ru 07:46
Происшествия
Под Краснодаром произошел крупный пожар рядом со складами
В Краснодаре произошел пожар около складов, горели деревянные поддоны, говорится в сообщении краевого главка МЧС.
РБК 06:19
Футбол
«Барселона» представила третий комплект формы
Футбольный клуб «Барселона» представил третий комплект своей игровой формы на нынешний сезон.
REGNUM 07:32
Авто
Toyota снизила стоимость кроссовера Toyota RAV4
SpeedMe 01:46
Фигурное катание
На этапе ЮГП в Челябинске стартовали соревнования спортивных пар
На четвертом этапе Гран-при по фигурному катанию среди юниоров начались соревнования среди спортивных пар.
Нева Спорт 07:15
Политика
Новак оценил решение суда ЕС по газопроводу Opal
Ранее суд ЕС отменил решение Еврокомиссии от 2016 года о расширении доступа "Газпрома" к мощностям газопровода Opal.
Газета.Ru 08:03
Экономика
Минтруд определил минимальный размер зарплаты на 2020 год
Российское министерство труда установило, каким должен быть минимальный размер зарплаты в России в 2020 году.
Газета.Ru 00:53
Политика
Израиль обвинили в шпионаже за президентом США
Один из источников указал, что шпионские устройства, вероятно, предназначались непосредственно для слежки за Трампом, а также его ближайшими помощниками и соратниками.
Lenta.ru 08:54
Авто
Skoda назвала сроки появления нового Skoda Rapid в РФ
Автоновости дня вчера в 08:43
Общество
Профсоюзы Приморья возмущены постановлением губернатора
Федерация профсоюзов Приморья, как и вся приморская общественность, возмущены постановлением губернатора Приморья, снижающим районный коэффициент, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 10 сентября в 23:53
Финансы
ЕЦБ снизил ставку и возобновит скупку активов
Европейский центральный банк (ЕЦБ) по итогам сегодняшнего заседания сообщил, что снизит ставку по депозитам с -0,4% до -0,5%, а с ноября возобновит программу скупки активов.
Ведомости 08:01
Происшествия
Михаэль Шумахер пришел в сознание
Вести.Ru вчера в 05:57
Происшествия
У футболиста сборной России украли часы на 23 миллиона рублей
Как заявила официальный представитель МВД Ирина Волк, злоумышленник проник в дом футболиста через окно и похитил 12 часов, общая стоимость которых оценивается в 23 млн рублей.
Газета.Ru 09:08
Политика
На Украине резко вырос рейтинг одобрения работой Зеленского
Причиной одобрения действий Зеленского являются его "рейтинговые" законопроекты: о досрочном прекращении полномочий депутата за "кнопкодавство" и прогулы, об уменьшении количества депутатов с 450 до 300 и снятии депутатской неприкосновенности.
Накануне.Ru 07:53
Финансы
Банк России предложил новую форму договоров об ипотеке
В сентябре ЦБ, который неоднократно обращал внимание на высокие темпы роста розничного кредитования в целом и необеспеченных кредитов в частности, предложил расширить собственные полномочия по контролю за долгами россиян.
РБК 08:13