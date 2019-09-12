ЦБ РФ предлагает запретить досрочные переводы пенсионных накоплений граждан - чаще одного раза в пять лет - между негосударственными пенсионными фондами (НПФ) и в Пенсионный фонд России, при которых граждане теряют инвестиционный доход.

Политика ЕС продлил индивидуальные санкции в отношении России Согласно заявлению, индивидуальные санкции на шесть месяцев продлили против 170 физических и 44 юридических лиц России и Украины.

Армия и оружие В МИД РФ заявили о риске возникновения ядерной войны Существует риск возникновения ядерной войны. Об этом рассказал заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

Политика Глава ДНР заявил о желании войти в состав России Перед самопровозглашенной Донецкой республикой (ДНР) стоит задача, которая заключается в максимальной интеграции с Россией.

Политика Назначен новый глава управления по борьбе с наркотиками полиции Москвы Начальником управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по Москве стал генерал-майор полиции Андрей Янишевский, говорится в сообщении ведомства.

Энергетика Минфин хочет обложить попутный газ налоговой рентой Предложение о введении НДПИ для попутного газа было озвучено Минфином в качестве компенсации выпадающих доходов бюджета от введения вычетов из НДПИ для Приобского месторождения "Роснефти" и "Газпром нефти" на общую сумму в 60 млрд рублей в год на 10 лет.

Шоу-бизнес Соседка Заворотнюк рассказала, что не узнала артистку при встрече Соседка актрисы Анастасии Заворотнюк в коттеджном поселке Крекшино в Новой Москве рассказала о последней встрече с артисткой.

Экономика В России предложили лишить анонимности владельцев криптовалют Ассоциация банков России (АБР) подготовила концепцию оборота децентрализованных криптовалют, которая лишит анонимности владельцев криптовалюты.

Шоу-бизнес Богомолов похудел почти на 20 килограммов ради свадьбы с Собчак Режиссер театра и кино Константин Богомолов похудел на 18 килограммов перед свадьбой с бывшей кандидаткой в президенты России Ксенией Собчак.

Политика Опубликовано фото шпиона Смоленкова Опубликовано фото бывшего сотрудника администрации президента России Олега Смоленкова, который, предположительно, является информатором спецслужб США.

Происшествия Под Краснодаром произошел крупный пожар рядом со складами В Краснодаре произошел пожар около складов, горели деревянные поддоны, говорится в сообщении краевого главка МЧС.

Футбол «Барселона» представила третий комплект формы Футбольный клуб «Барселона» представил третий комплект своей игровой формы на нынешний сезон.

Фигурное катание На этапе ЮГП в Челябинске стартовали соревнования спортивных пар На четвертом этапе Гран-при по фигурному катанию среди юниоров начались соревнования среди спортивных пар.

Политика Новак оценил решение суда ЕС по газопроводу Opal Ранее суд ЕС отменил решение Еврокомиссии от 2016 года о расширении доступа "Газпрома" к мощностям газопровода Opal.

Экономика Минтруд определил минимальный размер зарплаты на 2020 год Российское министерство труда установило, каким должен быть минимальный размер зарплаты в России в 2020 году.

Политика Израиль обвинили в шпионаже за президентом США Один из источников указал, что шпионские устройства, вероятно, предназначались непосредственно для слежки за Трампом, а также его ближайшими помощниками и соратниками.

Общество Профсоюзы Приморья возмущены постановлением губернатора Федерация профсоюзов Приморья, как и вся приморская общественность, возмущены постановлением губернатора Приморья, снижающим районный коэффициент, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Финансы ЕЦБ снизил ставку и возобновит скупку активов Европейский центральный банк (ЕЦБ) по итогам сегодняшнего заседания сообщил, что снизит ставку по депозитам с -0,4% до -0,5%, а с ноября возобновит программу скупки активов.

Происшествия У футболиста сборной России украли часы на 23 миллиона рублей Как заявила официальный представитель МВД Ирина Волк, злоумышленник проник в дом футболиста через окно и похитил 12 часов, общая стоимость которых оценивается в 23 млн рублей.

Политика На Украине резко вырос рейтинг одобрения работой Зеленского Причиной одобрения действий Зеленского являются его "рейтинговые" законопроекты: о досрочном прекращении полномочий депутата за "кнопкодавство" и прогулы, об уменьшении количества депутатов с 450 до 300 и снятии депутатской неприкосновенности.