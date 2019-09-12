Экономика
ТАССЦБ предлагает заморозить досрочные переводы пенсионных накоплений
Как заявил журналистам замминистра финансов РФ Алексей Моисеев, предлагается заморозить досрочные переводы накоплений минимум на три года.
Читать в источнике
Оценить13
с чего всё началось
ЦБ РФ предлагает запретить досрочные переводы пенсионных накоплений граждан - чаще одного раза в пять лет - между негосударственными пенсионными фондами (НПФ) и в Пенсионный фонд России, при которых граждане теряют инвестиционный доход.ТАСС07:38
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 12:18, Вашингтон
Энергетика
Оператор газопровода OPAL пока не ограничил доступ «Газпрому»
Компания Opal Gastransport, которая является оператором газопровода OPAL, пока не ограничила мощность прокачки газа «Газпрома», так как не получила приказа от регулятора.
RT на русском 11:38
Космос
Крымский астроном открыл межзвёздную комету
Астроном из Крыма открыл первую межзвёздную комету, используя при этом телескоп-рефлектор своего собственного изготовления.
Свободная Пресса 07:13
Политика
Путин в Дагестане выполнил данное 20 лет назад обещание и выпил стопку
В 1999 году во время поездки в Дагестан Путин оставил нетронутой стопку.
РБК 08:06
Общество
Росстат назвал средний возраст жителей России
Отмечается, что самым молодым регионом России стала Чечня, где средний возраст жителя — 28,68 года.
Известия 01:19
Шоу-бизнес
Леонид Якубович оказался в инвалидном кресле
Представитель уточнил: на первых порах было опасение, что телеведущий получил перелом, а рентген на месте сделать не удалось - "поэтому решили перестраховаться".
Российская газета 05:56
Политика
США могут ввести санкции против Турции за покупку С-400
Выступая перед журналистами в Белом доме, американский министр заявил, что Соединенные Штаты рассматривают возможность введения ограничительных мер в отношении Турции за покупку российских С-400.
iReactor 09 сентября в 14:09
Культура
Мамонов перенес операцию на сердце
РЕН ТВ 07:29
Авто
Toyota снизала цены кроссовера Toyota RAV4 в России
Автопроизводитель Toyota снизил цены одной из комплектаций кроссовера Toyota RAV4 в России.
Дни24 11:24
Политика
Украина проиграла России спор в ВТО о пошлинах на удобрения
Апелляционный орган Всемирной торговой организации (ВТО) подтвердил победу России над Украиной в споре об антидемпинговых пошлинах в отношении российского нитрата аммония.
РБК 11:18
Космос
Роскосмос рассекретил документы лунной программы СССР
Российская газета 08:51
Общество
В России запретили выгонять школьников с уроков из-за внешнего вида
Министерство просвещения России считает, что руководство школ не должно выгонять с уроков школьников, которые не придерживаются на занятиях делового стиля.
Lenta.ru 09:01
Финансы
ЕЦБ снизил ставку и возобновит скупку активов
Европейский центральный банк (ЕЦБ) по итогам сегодняшнего заседания сообщил, что снизит ставку по депозитам с -0,4% до -0,5%, а с ноября возобновит программу скупки активов.
Ведомости 08:01
Культура
Павел Лобков покинет телеканал «Дождь»
Журналист Павел Лобков в конце сентября покинет редакцию «Дождя», написала в своем Facebook главный редактор телеканала Александра Перепелова.
РБК 11:24
Политика
Власти Праги перенесут памятник маршалу Коневу
Памятник маршалу СССР Ивану Коневу в шестом районе Праги будет перенесен, а на его месте будет воздвигнут мемориал, посвященный освобождению города.
Российская газета 12:12
Экономика
Минздрав изменит порядок закупки лекарств после срыва 30% аукционов
Министерство меняет правила Министерство здравоохранения изменит порядок определения начальной максимальной цены контрактов на закупку жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП).
РБК 07:01
Политика
Опубликована фотография «американского шпиона» Смоленкова
В сети появилась фотография Олега Смоленкова, который якобы являлся иностранным шпионом.
Вести.Ru 08:26
Политика
Глава ДНР заявил о цели войти в состав России
Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин рассказал о главной цели ДНР. Об этом сообщается на его сайте.
РИА Новости 08:07
Энергетика
«Нафтогаз» пояснил позицию по транзитному контракту с Россией
Российская сторона готова продлить соглашение на действующих условиях на год, Украина и ЕС хотят, чтобы "Газпром" забронировал мощности газотранспортной системы на 10 лет.
Газета.Ru 01:17
Кино
В российский прокат вышла экранизация бестселлера «Щегол»: рецензия
Газета Metro 10:40
Авто
Названы самые популярные кроссоверы в Москве по итогам августа
Самым популярным кроссовером в Москве стал Nissan Qashqai, который по итогам последнего месяца лета выбрали 726 жителей города.
Известия 05:27
Армия и оружие
Три воевавшие в Донбассе «добровольческих батальона» разоружили
Жители Донбасса выступили против новой власти, в ответ Киев начал так называемую антитеррористическую операцию (АТО), сменив в 2018 году ее название на операцию объединенных сил (ООС).
Известия 05:57
Шоу-бизнес
Соседка Заворотнюк рассказала, что не узнала артистку при встрече
Соседка актрисы Анастасии Заворотнюк в коттеджном поселке Крекшино в Новой Москве рассказала о последней встрече с артисткой.
iReactor вчера в 16:40
Происшествия
Обвинение запросило шесть лет колонии для участника акции в Москве
Прокурор запросил шесть лет колонии для участника несанкционированной акции 3 августа в Москве Павла Устинова, которого обвиняют в применении насилия в отношении представителя правоохранительных органов.
RT на русском 11:53
Шоу-бизнес
Богомолов похудел почти на 20 килограммов ради свадьбы с Собчак
Режиссер театра и кино Константин Богомолов похудел на 18 килограммов перед свадьбой с бывшей кандидаткой в президенты России Ксенией Собчак.
Lenta.ru 08:54
Футбол
Алекс Крал провел первую тренировку в «Спартаке»
Вести.Ru 09:10
Происшествия
Михаэль Шумахер пришел в сознание
Известия вчера в 06:28
Политика
Подозреваемый по делу MH17 Владимир Цемах вернулся в ДНР
12 сентября депутат Европарламента от Нидерландов Кати Пири сообщала, что Цемах получил статус подозреваемого по делу о сбитом «Боинге» в 2014 году.
Дождь 10:44