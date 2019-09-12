ЦБ РФ предлагает запретить досрочные переводы пенсионных накоплений граждан - чаще одного раза в пять лет - между негосударственными пенсионными фондами (НПФ) и в Пенсионный фонд России, при которых граждане теряют инвестиционный доход.

с чего всё началось

Ранее ЦБ предлагал при досрочном переходе передавать в НПФ только новые накопления, а уже сформированные - по истечении пяти лет. При этом предложение отменить потерю инвестдохода при досрочном переводе накоплений ЦБ не поддерживает.

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