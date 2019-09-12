Экономика
ТАССЦБ предлагает заморозить досрочные переводы пенсионных накоплений
Ранее ЦБ предлагал при досрочном переходе передавать в НПФ только новые накопления, а уже сформированные - по истечении пяти лет. При этом предложение отменить потерю инвестдохода при досрочном переводе накоплений ЦБ не поддерживает.
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с чего всё началось
ЦБ РФ предлагает запретить досрочные переводы пенсионных накоплений граждан - чаще одного раза в пять лет - между негосударственными пенсионными фондами (НПФ) и в Пенсионный фонд России, при которых граждане теряют инвестиционный доход.ТАСС07:38
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Недавно в СМИ появились слухи о том, что у Заворотнюк рак мозга. Сама актриса эту информацию никак не комментировала.
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Футбол
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Замдиректора ФСБ генерал армии Сергей Смирнов заявил, что спецслужбы всех стран фиксируют нарастание угрозы применения террористами беспилотных летательных аппаратов.
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Общество
Круизный теплоход «Мустай Карим» спустили на воду в Нижнем Новгороде
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