Экономика
ТАССЦБ предлагает заморозить досрочные переводы пенсионных накоплений
Ранее ЦБ предлагал при досрочном переходе передавать в НПФ только новые накопления, а уже сформированные - по истечении пяти лет. При этом предложение отменить потерю инвестдохода при досрочном переводе накоплений ЦБ не поддерживает.
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с чего всё началось
ЦБ РФ предлагает запретить досрочные переводы пенсионных накоплений граждан - чаще одного раза в пять лет - между негосударственными пенсионными фондами (НПФ) и в Пенсионный фонд России, при которых граждане теряют инвестиционный доход.ТАСС07:38
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Главный тренер «Спартака» Олег Знарок передразнил наставника «Авангарда» Боба Хартли во время пресс-конференции после матче регулярного чемпионата КХЛ, завершившегося победой «ястребов» со счётом 3:2 ОТ.
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Технологии
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News.ru 20:08
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Политика
Сноуден назвал условие для своего возвращения в США
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Финансы
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Новое смягчение На предыдущем заседании в июле европейский регулятор предупредил рынок о возможном снижении ставок и пообещал изучить варианты смягчения политики, в том числе возобновление скупки активов — одной из составляющих политики количественного смягчения.
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Стали известны характеристики смартфона Redmi 8A
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Делегация Общероссийского народного фронта проекта "Регион заботы" посетила сегодня Севастополь, чтобы провести экспертизу оказания паллиативной помощи в городе.
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Медведев поручил отменить нормативные акты СССР в сфере надзора
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Президент Чехии назвал позором ситуацию с памятником маршалу Коневу
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Не менее 15 человек, пятеро из которых несовершеннолетние, отравились шаурмой в Уфе.
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