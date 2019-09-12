Экономика

ТАССТАССЦБ предлагает заморозить досрочные переводы пенсионных накоплений

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ЦБ РФ предлагает запретить досрочные переводы пенсионных накоплений граждан - чаще одного раза в пять лет - между негосударственными пенсионными фондами (НПФ) и в Пенсионный фонд России, при которых граждане теряют инвестиционный доход.
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