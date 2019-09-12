Экономика
ТАССЦБ предлагает заморозить досрочные переводы пенсионных накоплений
ЦБ РФ предлагает запретить досрочные переводы пенсионных накоплений граждан - чаще одного раза в пять лет - между негосударственными пенсионными фондами (НПФ) и в Пенсионный фонд России, при которых граждане теряют инвестиционный доход.
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Автоматически обработаны 6993 источника, обновлено в 07:50, Вашингтон
Политика
ЕС продлил индивидуальные санкции против России
Ранее РИА Новости со ссылкой на источник в структурах ЕС сообщало, что постпреды стран Евросоюза согласовали документ о продлении санкций против России на полгода.
RT на русском 07:26
Общество
В Нижнем Новгороде впервые за 60 лет спустили на воду круизный лайнер
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин назвал спуск на воду нового теплохода "символом возрождения пассажирского судостроения в России".
РИА Новости вчера в 08:16
Общество
Красноярский СК вмешался в школьный конфликт из-за стрижки ученика
Красноярские правоохранители проводят доследственную проверку конфликта между учеником и администрацией школы в городе Сосновоборске, сообщается на сайте следственного управления СК РФ по региону.
Газета.Ru 04:27
Энергетика
Новак заявил о влиянии ситуации с OPAL на переговоры с ЕС и Украиной
Глава Минэнерго России Александр Новак заявил, что ситуация с газопроводом OPAL повлияет на переговоры с ЕС и Украиной по газу.
RT на русском 06:54
Футбол
Сборная Англии может уйти с поля, если услышит расистские оскорбления
Во время домашнего матча отборочного турнира Евро-2020 против Болгарии форвард команды Рахим Стерлинг услышал оскорбительные для себя кричалки, сообщает The Sun.
Pravda.Ru 04:31
Происшествия
Михаэль Шумахер пришел в сознание
Известия вчера в 06:28
Политика
Число довольных работой Зеленского украинцев выросло в полтора раза
Еще 18% не смогли сформировать свое отношение к его деячтельности.
Московский Комсомолец 06:37
Энергетика
«Нафтогаз» объяснил позицию Украины по транзитному контракту с РФ
Исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко рассказал о том, что Киев будет требовать у Москвы компенсацию в том случае, если «Газпром» не захочет обновить условия заключения транзитного договора.
Политическая Экспертиза вчера в 15:55
Политика
ФСБ отмечает нарастание угрозы применения террористами дронов
Российские и иностранные спецслужбы фиксируют нарастание угрозы применения террористами дронов.
ТАСС 07:09
Политика
Новейший корвет «Алдар Цыденжапов» спустили на воду на Дальнем Востоке
В Комсомольске-на-Амуре на ПАО «Амурский судостроительный завод» состоялись торжественная церемония вывода из стапельного цеха и постановка в достроечный док новейшего корвета проекта 20380 «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов».
ТК Звезда 05:04
Экономика
Власти Москвы выделят до 10 млрд рублей на развитие научной долины МГУ
Власти Москвы выделят до 10 миллиардов рублей на развитие научно-технологической долины МГУ, сообщил журналистам заммэра столицы Владимир Ефимов.
РИА Новости 07:22
Происшествия
В мэрию Улан-Удэ поступило письмо с угрозами
В мэрии сообщили, что в интернет-приемную администрации Улан-Удэ поступило сообщение об угрозе закладки радиоуправляемых устройств на вокзале, колледжах, детсадах, ссузах и вузах и на других объектах.
РИА Новости 07:27
Происшествия
Инициатор вылазки на объект «Роскосмоса» вышел из тени
Люди, задержанные у закрытого объекта «Роскосмоса», просто хотели выпить и необычно провести выходные, рассказал РИА Новости инициатор и участник времяпрепровождения Даниил Пустовалов.
Рамблер 06:54
Армия и оружие
Разведка США рассказала о провальных испытаниях «Буревестника» Россией
Lenta.ru вчера в 20:12
Культура
Мамонов успешно перенес операцию на сердце
Актер и музыкант Петр Мамонов в четверг успешно перенес операцию на сердце. Об этом ТАСС сообщила супруга артиста Ольга Мамонова.
Народные новости 07:27
Происшествия
Верховный суд России отменил решения о продлении ареста Хорошавина
РИА Новости вчера в 22:12
Общество
Каждый десятый сотрудник врёт, чтобы отпроситься с работы
Каждый десятый сотрудник (10%) российских компаний и предприятий скрывает истинную причину и лжёт начальству, чтобы отпроситься с работы пораньше.
REGNUM 07:11
Происшествия
Студента Егора Жукова внесли в список экстремистов и террористов
RT на русском 06:45
Политика
Republic: «московское дело» завели с согласия Собянина, Золотова и Бастрыкина
Уголовное дело о «массовых беспорядках» на акции 27 июля завели с согласия мэра Москвы Сергея Собянина, а также директора Росгвардии Виктора Золотова и главы Следственного комитета Александра Бастрыкина.
Дождь 04:15
Политика
Безработную Савченко заметили в очереди на рейс в Черногорию
Депутата Верховной рады VIII созыва Надежду Савченко, которая недавно получила статус безработной, заметили в очереди на рейс в Черногорию.
ФАН 07:46
Космос
«Роскосмос» опубликовал рассекреченные документы лунной программы СССР
Государственная корпорация «Роскосмос» в четверг, 12 сентября, опубликовала на своем сайте ряд рассекреченных документов лунной программы СССР.
Известия 07:12
Армия и оружие
На Украине разоружили три добровольческих батальона
В Донбассе бойцы трех добровольческих батальонов Национальной гвардии Украины добровольно передали оружие правоохранительным органам.
Lenta.ru 02:50
Финансы
Минфин: ускоренный рост экономики может навредить
Увеличение расходов бюджета на плохо продуманные проекты и попытки ускорить экономический рост могут подорвать макроэкономическую стабильность, достигнутую правительством и Центральным банком Российской Федерации.
ФедералПресс 06:11
Гаджеты
Samsung запустил конкурента Steam Link в лице сервиса PlayGalaxy Link
Для игры на смартфоне в игры, установленные на компьютере, нужно установить приложение PlayGalaxy Link для Windows 10, а к смартфону подключить совместимый игровой контролер.
Astera 04:23