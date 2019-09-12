Экономика
Красная веснаМинфин предложил заморозить досрочные переводы пенсионных накоплений
По данным Пенсионного фонда, в 2018 году в результате досрочной смены ПФР на НПФ граждане потеряли 11,4 млрд рублей. Происходящее с переводами пенсионных накоплений Моисеев охарактеризовал как «вакханалия».
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с чего всё началось
ЦБ РФ предлагает запретить досрочные переводы пенсионных накоплений граждан - чаще одного раза в пять лет - между негосударственными пенсионными фондами (НПФ) и в Пенсионный фонд России, при которых граждане теряют инвестиционный доход.ТАССвчера в 07:38
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Досрочные переходы в системе пенсионного страхования предложили заморозить на три года
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