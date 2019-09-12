Финансы
ForbesЦБ предложил банкам новую форму договоров об ипотеке
ЦБ хочет обязать банки вносить самые важные пункты договора об ипотеке в таблицу, сообщается на сайте регулятора. Требования к новому виду соглашения перечислены в проекте указания Центробанка, которое вступит в силу 20 января 2020 года.
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Какие права и обязанности у заемщика и других участников сделки по ипотеке?
Аргументы и Фактывчера в 06:49
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Происшествия
Найден тайник с сокровищами криминального авторитета Барсукова
РИА Новости вчера в 15:34
Наука
В Китае создали первый эмбрион-химеру обезьяны и человека
Международная группа ученых смогла создать в китайской лаборатории химерный эмбрион человека и обезьяны.
Волгоградская правда 00:09
Авто
Во Франкфурте стартовал крупнейший в Европе автосалон
Автомобильные корпорации представляют сейчас свои новинки во Франкфурте, где раз в два года, по очереди с Парижем, проходит крупнейший в Европе автосалон.
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 15:45
Культура
Павел Лобков покинет телеканал «Дождь»
Журналист Павел Лобков в конце сентября покинет редакцию «Дождя», написала в своем Facebook главный редактор телеканала Александра Перепелова.
РБК 11:24
Культура
Участникам «Квартета И» вручили звания заслуженных артистов России
Московский Комсомолец 09:52
Футбол
Али Даеи, забивший 109 голов за сборную: «Роналду побьет мой рекорд»
Бывший нападающий сборной Ирана Али Даеи, удерживающий мировой рекорд по количеству голов за сборную (109), уверен, что форвард сборной Португалии Криштиану Роналду превзойдет его достижение.
Sports.ru 08:25
Футбол
Васина прооперировали в Германии
Защитник ЦСКА Виктор Васин в четверг перенес операцию в одной из клиник Германии, сообщается на сайте московского футбольного клуба.
РИА Новости 11:33
Общество
Чеченки извинились перед Кадыровым за просьбу предоставить им жилье
Переехавшие в Дагестан уроженки Чечни извинились за обращение к главе республики Рамзану Кадырову из-за отсутствия места для проживания.
Lenta.ru 09:04
Шоу-бизнес
Почему Сати Казанова переезжает из России в Италию
36-летняя певица Сати Казанова заявила о желании переехать на родину мужа — итальянского фотографа Стефано Тиоццо.
WMJ.ru 11:20
Политика
МИД Украины опроверг приостановку расторжения договоров с Россией
Министерство иностранных дел Украины продолжает работу по пересмотру и отмене договоров с Россией после вступления Владимира Зеленского в должность президента, заявили в пресс-службе ведомства.
RT на русском 08:21
Политика
Зеленский заявил о разработке карты выполнения Минских соглашений
Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона создает план выполнения обязательств по Минским договоренностям с конкретными сроками.
Газета.Ru 11:20
Здоровье
ОНФ напишет для Севастополя программу развития паллиативной помощи
Делегация Общероссийского народного фронта проекта "Регион заботы" посетила сегодня Севастополь, чтобы провести экспертизу оказания паллиативной помощи в городе.
Новый Севастополь 10:31
Культура
Третьяковка открыла продажу билетов на выставку Поленова
Третьяковская галерея открыла в четверг предварительную продажу билетов на выставку Василия Поленова, которая пройдет в здании на Крымском Валу с 17 октября по 26 января.
ТАСС 07:55
Общество
Аккаунт Симоньян в Facebook заблокировали
Главному редактору МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарите Симоньян заблокировали доступ в Facebook.
РИА Новости 11:22
Шоу-бизнес
Свадебное платье Ксении Собчак выложили в Сеть
Телеведущая и звезда московского бомонда Ксения Собчак для свадьбы выбрала платье модного израильского модельера Galia Lahav (бренд Gala).
ФедералПресс вчера в 17:50
Происшествия
В Москве рассматривают дело обвиняемого в нанесении травмы омоновцу
Тверской суд Москвы в четверг приступил к рассмотрению дела Павла Устинова, обвиняемого в применении насилия к омоновцу во время несанкционированной акции 3 августа в центре Москвы, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 07:02
Технологии
Липчане могут оплатить проезд мобильным приложением
Управление информатизации администрации Липецкой области совместно с ОКУ «Агентство автомобильного транспорта Липецкой области» в рамках проекта «Умный город» запускает пилотный проект по тестированию системы безналичной оплаты проезда в общественном транспорте с помощью мобильного приложения «LitePASS».
Most.tv 03:22
Экономика
Счетная палата нашла бюджетные нарушения на 426 млрд рублей
Объем прочих нарушений аудиторы оценили в 16,4 млн руб.
Ведомости 10 сентября в 21:13
Общество
Большинство работодателей исключили переход на четырехдневную неделю
Переход на четырехдневную рабочую неделю в ближайшие год или два рассматривают только 12% работодателей, пишут «Ведомости» со ссылкой на результаты опроса, проведенного исследовательской службой портала HeadHunter.
РБК 02:20
Политика
Евросоюз продлил индивидуальные санкции против России
Индивидуальные санкции против граждан РФ и Украины, которых Евросоюз обвиняет в подрыве территориальной целостности и суверенитета Украины, были введены в марте 2014 года и с тех пор регулярно продлевались на полгода.
РИА Новости 07:47
Армия и оружие
Разведка США рассказала о провальных испытаниях «Буревестника» Россией
Lenta.ru вчера в 20:12
Общество
Минпросвещения запретило выгонять из школ учеников из-за внешнего вида
В ведомстве отметили, что внешний вид должен соответствовать общепринятым нормам делового стиля и носить светский характер.
DP.RU 08:47
Шоу-бизнес
Леонид Якубович оказался в инвалидном кресле
Представитель уточнил: на первых порах было опасение, что телеведущий получил перелом, а рентген на месте сделать не удалось - "поэтому решили перестраховаться".
Российская газета 05:56
Политика
Глава ДНР заявил о цели войти в состав России
Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин рассказал о главной цели ДНР. Об этом сообщается на его сайте.
РИА Новости 08:07
Политика
В Госдуму внесли закон о наказании чиновников за оскорбление граждан
На рассмотрение Госдумы внесен проект закона, предусматривающего введение системы наказаний для госслужащих за оскорбление граждан.
Московский Комсомолец 09:08
Экономика
Google заплатит около 1 млрд евро для урегулирования претензий Франции
Американская корпорация Google заплатит в общей сложности 965 млн евро для урегулирования налоговых претензий французских властей, сообщает агентство Bloomberg.
Интерфакс 11:14
Экономика
Кудрин оценил рост ВВП пессимистичнее прогноза правительства
Прямой эффект от расходов на реализацию нацпроектов для роста экономики составит всего 0,2% ВВП в год в 2019–2021 годах, оценили ранее экономисты Альфа-банка.
РБК 10:48
Политика
Новак оценил решение суда ЕС по газопроводу Opal
Ранее суд ЕС отменил решение Еврокомиссии от 2016 года о расширении доступа "Газпрома" к мощностям газопровода Opal.
Газета.Ru 08:03