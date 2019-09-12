Финансы
ForbesЦБ предложил банкам новую форму договоров об ипотеке
ЦБ хочет обязать банки вносить самые важные пункты договора об ипотеке в таблицу, сообщается на сайте регулятора. Требования к новому виду соглашения перечислены в проекте указания Центробанка, которое вступит в силу 20 января 2020 года.
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Какие права и обязанности у заемщика и других участников сделки по ипотеке?
Аргументы и Фактывчера в 06:49
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Аккаунт Симоньян в Facebook заблокировали
Главному редактору МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарите Симоньян заблокировали доступ в Facebook.
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Костин: «Ленфильм» не сможет самостоятельно погасить кредит ВТБ
Глава совета директоров "Ленфильма" Федор Бондарчук обратился к президенту Владимиру Путину с просьбой оказать поддержку в погашении кредита ВТБ по совету главы госбанка Андрея Костина, кинокомпания не сможет справиться с этим без господдержки.
ТАСС 12:50
Политика
Захарова ответила на вопрос Цимбалюка
RT на русском 11:16
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Интерпол не комментирует запрос России по Смоленкову
Международная организация уголовной полиции (Интерпол) отказалась комментировать информацию о запросе России по поводу местонахождения экс-сотрудника администрации Кремля Олега Смоленкова.
Газета.Ru 15:58
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Медведев отменил советские акты
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил до середины ноября подготовить проект постановления правительства об отмене правовых актов СССР и РСФСР с 1 февраля 2020 года, сообщает "Коммерсантъ".
Газета.Ru вчера в 16:19
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Глава ДНР заявил о желании войти в состав России
Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что "в идеале" хотел бы видеть республику в составе России.
Газета.Ru 11:39
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Украинец Павел Гриб, освобожденный в России в рамках обмена заключенными между странами, объяснил отсутствие рукопожатия с президентом Владимиром Зеленским.
Lenta.ru 14:27
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Соседка актрисы Анастасии Заворотнюк в коттеджном поселке Крекшино в Новой Москве рассказала о последней встрече с артисткой.
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Константин Богомолов видимо серьезно подошел к вопросу женитьбы. Перед свадьбой режиссер похудел аж на 18 килограмм.
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Минобороны рассекретило документы о начале Второй мировой войны
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Происшествия
Художник Никас Сафронов попал в ДТП на Рублевке
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Финансы
Курс валют: доллар и евро обвалились на бирже
В свою очередь, евро в четверг на открытии стал дешевле на 12 копеек по сравнению с закрытием, курс валюты ЕС составлял 71,97 рубля.
Свободная Пресса 04:25
Политика
Решение перенести памятник советскому маршалу в Праге возмутило Россию
Посольство России в Чехии отреагировало на решение совета района Прага-6 перенести памятник советскому маршалу Ивану Коневу, отбивавшему город у нацистов.
Lenta.ru 15:10
Шоу-бизнес
Пользователи раскритиковали Аллу Михееву за участие в КВН
Телеведущая Алла Михеева приняла участие в Летнем кубке КВН в Сочи.
News.ru 06:42
Политика
Путин принял приглашение посетить Израиль в 2020 году
Российский лидер Владимир Путин заявил, что принял приглашение посетить Израиль в начале 2020 года, чтобы принять участие в мероприятиях памяти жертв холокоста.
RT на русском 13:11
Происшествия
Михаэль Шумахер пришел в сознание
Семикратный чемпион «Формулы-1» Михаэль Шумахер находится в сознании в парижской больнице.
Известия вчера в 06:28
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Счетная палата нашла бюджетные нарушения на 426 млрд рублей
Объем прочих нарушений аудиторы оценили в 16,4 млн руб.
Ведомости 10 сентября в 21:13
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В Белоруссии двухлетняя девочка случайно задушила мать
РИА Новости 13:05
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Минтруд определил минимальный размер зарплаты на 2020 год
Российское министерство труда установило, каким должен быть минимальный размер зарплаты в России в 2020 году.
Газета.Ru 00:53
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Наташа Королева опубликовала видео игры на раздевание с Киркоровым
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Петрозаводск говорит вчера в 15:19
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Разработчик системы «Безопасный город» заявила о своем задержании
Генеральный конструктор аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» Оксана Якимюк сообщила о своем задержании полицейскими ОВД «Китай-город» по подозрению в использовании поддельных документов (ч. 3 ст. 327 УК).
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Дочь Цемаха опровергла отъезд отца в ДНР
Мария Левченко-Цемах, дочь бывшего начальника бригады ПВО самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), в беседе с РБК не подтвердила информацию об отъезде отца в ДНР.
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Даеи: Роналду побьёт мой рекорд по количеству голов за сборную
Бывший форвард национальной команды Ирана Али Даеи выразил уверенность, что португалец Криштиану Роналду сможет побить его рекорд по количеству голов в составе сборной.
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Трамп рассказал об ошибках Болтона
Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп отправил Болтона в отставку.
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Зеленский подарил освобожденным украинским морякам квартиры
Президент Украины Владимир Зеленский подарил украинским морякам, которые вернулись в страну в рамках российского-украинского обмена заключенными, квартиры в Одессе и президентские часы.
Lenta.ru 10:24
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Любовник Седоковой выставил жену с сыном из дома ради певицы
Любовник Седоковой выставил жену с сыном из дома ради певицы Супруга баскетболиста Яниса Тиммы рассказала о скандальном поведении своего мужа.
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Мамонов перенес операцию на сердце
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Госдеп США одобрил продажу Польше F-35
"Предлагаемая продажа F-35 даст Польше значимый оборонный потенциал для отражения агрессии в регионе и обеспечит принцип оперативной совместимости с вооруженными силами США", - говорится в сообщении ведомства.
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