Финансы

ForbesForbesЦБ предложил банкам новую форму договоров об ипотеке

ЦБ хочет обязать банки вносить самые важные пункты договора об ипотеке в таблицу, сообщается на сайте регулятора. Требования к новому виду соглашения перечислены в проекте указания Центробанка, которое вступит в силу 20 января 2020 года.
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ЦБ может обязать банки излагать условия ипотечных кредитов в таблице

РИА Новости06:29

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