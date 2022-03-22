ТАССЦБ предложил банкам постепенно подключаться к платформе «Знай своего клиента»Банк России предложил всем кредитным организациям постепенно подключаться к платформе "Знай своего клиента" (ЗСК) в пилотном режиме, следует из сообщения пресс-службы регулятора.ТАССВ декабре 2021 года Банк России сообщил, что начал тестирование с кредитными организациями платформы по оценке сомнительных операций и отмыванию денег "Знай своего клиента".ТАСССогласно закону, на основании которого Банк России создает платформу "Знай своего клиента", всем клиентам банков - российским юрлицам и индивидуальным предпринимателям - будет присвоен один из трех уровней риска: высокий, средний и низкий.ТАССВ конце прошлого года уже было организовано тестирование платформы с 40 кредитными организациями, в том числе с большинством системно значимых банков.РИА НовостиЧитать далееСвернутьБизнес журналБизнес журналDeita.ruНовые ИзвестияBIS JournalПодробнее о событииЦБ начал подключать банки к платформе «Знай своего клиента»Expert.ru05:27ЦБ начинает подключать к антиотмывочной платформе все банки в пилотном режимеРИА Новости03:55ЦБ предложил банкам присоединиться к системе слежения за клиентамиSmotrim.ru04:32ЦБ предложил всем банкам подключиться к антиотмывочной платформеКоммерсантъ04:17ЦБ начал подключать все банки к «антиотмывочной» платформеИнтерфакс04:05ЦБ предложил банкам постепенно подключаться к платформе «Знай своего клиента»ТАСС04:46Банк России начинает подключать к платформе «Знай своего клиента» все кредитные организацииКМВ Новости03:39Показать ещёОценить48Поделиться