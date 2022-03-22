Будьте в Плюсе

ЦБ предложил банкам постепенно подключаться к платформе «Знай своего клиента»

Банк России предложил всем кредитным организациям постепенно подключаться к платформе "Знай своего клиента" (ЗСК) в пилотном режиме, следует из сообщения пресс-службы регулятора.
ТАСС
В декабре 2021 года Банк России сообщил, что начал тестирование с кредитными организациями платформы по оценке сомнительных операций и отмыванию денег "Знай своего клиента".
ТАСС
Согласно закону, на основании которого Банк России создает платформу "Знай своего клиента", всем клиентам банков - российским юрлицам и индивидуальным предпринимателям - будет присвоен один из трех уровней риска: высокий, средний и низкий.
ТАСС
В конце прошлого года уже было организовано тестирование платформы с 40 кредитными организациями, в том числе с большинством системно значимых банков.
РИА Новости

Подробнее о событии

ЦБ начал подключать банки к платформе «Знай своего клиента»
Expert.ru05:27
ЦБ начинает подключать к антиотмывочной платформе все банки в пилотном режиме
РИА Новости03:55
ЦБ предложил банкам присоединиться к системе слежения за клиентами
Smotrim.ru04:32
ЦБ предложил всем банкам подключиться к антиотмывочной платформе
Коммерсантъ04:17
ЦБ начал подключать все банки к «антиотмывочной» платформе
Интерфакс04:05
ЦБ предложил банкам постепенно подключаться к платформе «Знай своего клиента»
ТАСС04:46
Банк России начинает подключать к платформе «Знай своего клиента» все кредитные организации
КМВ Новости03:39

Интересное

ФСБ России задержала в Сочи 17-летнего подростка-администратора сообщества «Колумбайн»

В Сочи сотрудники ФСБ задержали подростка, который был администратором интернет-сообщества запрещенного в России террористического движения «Колумбайн».
Lenta.ru02:51

Замминистра информации ДНР Безсонов заявил об освобождении Мариуполя на 50 процентов

Вооруженные силы (ВС) России и подразделения Народной милиции Донецкой народной республики (НМ ДНР) освободили почти половину площади Мариуполя.
Lenta.ru04:59

Президент США Байден заявил о невозможности остановить российскую ракету «Кинжал»

22 марта в Германии назвали применение ВС РФ гиперзвуковой ракеты «Кинжал» предостережением для НАТО.
Lenta.ru04:38

Суд в Москве признал Навального виновным по делу о мошенничестве

Лефортовский районный суд Москвы признал Алексея Навального виновным по уголовному делу о мошенничестве и оскорблении суда, сообщила 22 марта судья Маргарита Котова.
REGNUM04:41

Глава Минцифры Шадаев выразил надежду, что «айфоны в кирпич не превратятся»

Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев выразил надежду на то, что техника Apple в России не прекратит работать, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru05:52

Зампред Совбеза Медведев: отказ России обсуждать мирный договор с Японией оправдан

Решение отказаться об обсуждения мирного договора с Японией "исторически оправдано", заявил зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев.
РИА Новости03:59

Red Wings планирует вернуть все восемь самолетов Airbus иностранным собственникам

Российская авиакомпания Red Wings планирует вернуть все восемь самолетов Airbus иностранным собственникам, чтобы избежать изъятия лайнеров Sukhoi Superjet.
Lenta.ru05:32

Лобода высказалась о внесении ее имени в черные списки на Украине

Певица Светлана Лобода прокомментировала включение ее в список нежелательных артистов на Украине.
Культуромания05:41

ЗРК «Бук-М3» уничтожил подряд два штурмовика Су-25 украинских ВВС

Военнослужащий ПВО Сергей Овчаренко в беседе с телеканалом "Звезда" рассказал, как боевой расчет ЗРК "Бук-М3" под его командованием вывел из строя две воздушные цели в Черниговской области.
РИА Новости03:17

Президент Молдавии Майя Санду заявила, что предпосылок атаки со стороны России нет

Президент Молдавии Майя Санду оценила возможность атаки из России. Об этом сообщает РИА Новости.
Lenta.ru05:53