Коронавирус
SM NewsЦБ предложил банкам сократить режим работы на «выходной неделе»
Всем банкам рекомендовано работать с 30 марта по 3 апреля в режиме новогодних каникул. Ранее в Центробанке разъяснили, что в связи с произошедшими изменениями выплаты по кредитам должны быть осуществлены в первый рабочий день после выходной недели, которая была объявлена в России.
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с чего всё началось
«Банк России рекомендует кредитным организациям в период с 30 марта по 3 апреля 2020 года осуществлять текущую деятельность в режиме, аналогичном работе кредитной организации в новогодние праздничные дни», — говорится в сообщении.RT на русскомвчера в 10:18
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