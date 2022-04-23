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ЦБ предложил банкам возвращать украденные мошенниками деньги за 30 дней

Банк России планирует установить для кредитных организаций обязательный срок возврата украденных денежных средств.
РБК
Сейчас Банк России совместно с участниками рынка и экспертами разрабатывает механизм возврата гражданам средств, похищенных мошенниками, что потребует внесения изменений в отдельные статьи 161-ФЗ (ст. 8 и 9).
РБК
"Сейчас время возврата зависит от суммы украденных средств. При больших объемах [срок] может достигать нескольких недель", - добавил Войлуков.
ТАСС
Предлагаемые поправки приведут к более оперативному выявлению операций, совершенных без согласия клиентов, и блокировке «счетов-дропов» (используемые мошенниками счета подставных лиц), считает представитель ВТБ.
РБК

Подробнее о событии

РБК: ЦБ России намерен обязать банки возвращать украденные мошенниками деньги за 30 дней
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