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ЦБ предложил банкам возвращать украденные мошенниками деньги за 30 дней

Сейчас Банк России совместно с участниками рынка и экспертами разрабатывает механизм возврата гражданам средств, похищенных мошенниками, что потребует внесения изменений в отдельные статьи 161-ФЗ (ст. 8 и 9).
РБК
Банк отправителя должен вернуть полную сумму украденных средств в течение 30 дней после получения соответствующего заявления от клиента — физического лица в следующих случаях.
РБК
Предлагаемые поправки приведут к более оперативному выявлению операций, совершенных без согласия клиентов, и блокировке «счетов-дропов» (используемые мошенниками счета подставных лиц), считает представитель ВТБ.
РБК
Сейчас 161-ФЗ устанавливает только срок рассмотрения заявки на возврат, обязательного срока возврата нет, говорит управляющий партнер санкт-петербургского офиса коллегии адвокатов Pen & Paper Алексей Добрынин.
РБК

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РБК: ЦБ даст банкам 30 дней на возврат клиентам украденных денег — Инфо24.ru
Инфо2402:40
ЦБ предложил банкам возвращать украденные мошенниками деньги за 30 дней
РБК02:00
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