Сейчас Банк России совместно с участниками рынка и экспертами разрабатывает механизм возврата гражданам средств, похищенных мошенниками, что потребует внесения изменений в отдельные статьи 161-ФЗ (ст. 8 и 9).
Предлагаемые поправки приведут к более оперативному выявлению операций, совершенных без согласия клиентов, и блокировке «счетов-дропов» (используемые мошенниками счета подставных лиц), считает представитель ВТБ.
Сейчас 161-ФЗ устанавливает только срок рассмотрения заявки на возврат, обязательного срока возврата нет, говорит управляющий партнер санкт-петербургского офиса коллегии адвокатов Pen & Paper Алексей Добрынин.
«Выход [из проекта] не станет эффективной санкцией, если третья страна приобретет долю», — заявил Хагиуда, указав на то, что англо-голландская Shell уже начала переговоры о продаже своей доли в «Сахалине-2» китайской нефтяной компании.