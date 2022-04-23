Сейчас Банк России совместно с участниками рынка и экспертами разрабатывает механизм возврата гражданам средств, похищенных мошенниками, что потребует внесения изменений в отдельные статьи 161-ФЗ (ст. 8 и 9).
"Министерство обороны России располагает сведениями о подготовке Соединенными Штатами Америки провокаций с целью обвинения российских Вооруженных сил в применении химического, биологического или тактического ядерного оружия", - заявил Кириллов.
По информации полиции, в субботу, 23 апреля, около 4:30 по местному времени в дежурную часть доложили, что в селе Мельниково в Шегарском районе на обочине дороги нашли тела двух 16-летних девушек, погибших в результате ДТП.
В жалобе, которая имеется в распоряжении РИА Новости, говорилось, что дата 28 апреля противоречит законодательству, так как нарушаются избирательные права граждан Южной Осетии, проживающих за пределами республики.