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ЦБ предложил банкам возвращать украденные мошенниками деньги за 30 дней

Банк России планирует установить для кредитных организаций обязательный срок возврата украденных денежных средств.
РБК
Сейчас Банк России совместно с участниками рынка и экспертами разрабатывает механизм возврата гражданам средств, похищенных мошенниками, что потребует внесения изменений в отдельные статьи 161-ФЗ (ст. 8 и 9).
РБК
Банк отправителя должен вернуть полную сумму украденных средств в течение 30 дней после получения соответствующего заявления от клиента — физического лица в следующих случаях.
РБК
По данным Центробанка, за 2021 год мошенники украли у банковских клиентов 13,5 млрд рублей.
URA.Ru

Подробнее о событии

РБК: Банк России хочет обязать банки возвращать своим клиентам украденные мошенниками деньги
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ЦБ предложил банкам возвращать украденные мошенниками деньги за 30 дней
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