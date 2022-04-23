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ЦБ предложил банкам возвращать украденные мошенниками деньги за 30 дней

Банк России планирует установить для кредитных организаций обязательный срок возврата украденных денежных средств.
РБК
Банк отправителя должен вернуть полную сумму украденных средств в течение 30 дней после получения соответствующего заявления от клиента — физического лица в следующих случаях.
РБК
"Сейчас время возврата зависит от суммы украденных средств. При больших объемах [срок] может достигать нескольких недель", - добавил Войлуков.
ТАСС
По данным ЦБ, за 2021 год мошенники украли у банковских клиентов путем денежных переводов 13,5 млрд руб.
РБК

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