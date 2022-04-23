Сейчас Банк России совместно с участниками рынка и экспертами разрабатывает механизм возврата гражданам средств, похищенных мошенниками, что потребует внесения изменений в отдельные статьи 161-ФЗ (ст. 8 и 9).
«Сейчас время возврата зависит от суммы украденных средств. При больших объемах [срок] может достигать нескольких недель», — рассказал РБК вице-президент Ассоциации банков России (АБР) Алексей Войлуков.
Церемония поднятия государственного флага России и исполнения государственного гимна будет проходить еженедельно с 25 апреля в школах и средних профессиональных учебных заведениях Нижегородской области, сообщает пресс-служба правительства региона.
Ранее глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров предложил восстановить Крымский федеральный округ (КФО) с целью интеграции в российское экономическое пространство освобожденных от украинских националистов территорий юга Украины.