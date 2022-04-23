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ЦБ предложил банкам возвращать украденные мошенниками деньги за 30 дней

Банк России планирует установить для кредитных организаций обязательный срок возврата украденных денежных средств.
РБК
По данным ЦБ, за 2021 год мошенники украли у банковских клиентов путем денежных переводов 13,5 млрд руб.
РБК
Сейчас Банк России совместно с участниками рынка и экспертами разрабатывает механизм возврата гражданам средств, похищенных мошенниками, что потребует внесения изменений в отдельные статьи 161-ФЗ (ст. 8 и 9).
РБК
«Сейчас время возврата зависит от суммы украденных средств. При больших объемах [срок] может достигать нескольких недель», — рассказал РБК вице-президент Ассоциации банков России (АБР) Алексей Войлуков.
Frank Media

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ЦБ предложил банкам возвращать украденные мошенниками деньги за 30 дней
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