ЦБ предложил дать 14 дней на отказ от навязанных при оформлении кредита услуг
Заемщики должны иметь право отказаться в течение двух недель после оформления кредита от любых других услуг, навязанных при выдаче займа, сообщили РБК в пресс-службе Банка России (ЦБ). В регуляторе добавили, что жалобы на навязывание услуг составляют около 10% от всех обращений в ЦБ.В источнике
С чего всё началось
ЦБ предложил дать 14 дней на отказ от навязанных при выдаче кредита услуг
Центральный банк предлагает дать потребителям финансовых услуг две недели на то, чтобы отказаться от любых навязанных услуг при оформлении потребительского кредита.
РБК16:00
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