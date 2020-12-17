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Коммерсантъ
Коммерсантъ

ЦБ предложил дать 14 дней на отказ от навязанных при оформлении кредита услуг

Заемщики должны иметь право отказаться в течение двух недель после оформления кредита от любых других услуг, навязанных при выдаче займа, сообщили РБК в пресс-службе Банка России (ЦБ). В регуляторе добавили, что жалобы на навязывание услуг составляют около 10% от всех обращений в ЦБ.В источнике
С чего всё началось
РБК

ЦБ предложил дать 14 дней на отказ от навязанных при выдаче кредита услуг

Центральный банк предлагает дать потребителям финансовых услуг две недели на то, чтобы отказаться от любых навязанных услуг при оформлении потребительского кредита.
РБК16:00
Подробнее о событии
ПРАЙМ

ЦБ поможет россиянам отказаться от навязанных при кредитовании услуг

ПРАЙМ03:26
Финмаркет

Банки не вправе навязывать допуслуги поручителям по потребкредитам - ВС РФ

Финмаркет03:23
Телеканал 360°

На отказ от любых навязанных по кредиту услуг дадут 14 дней

Телеканал 360°19:30
РБК

ФНС увидит WebMoney, ₽1,5 трлн забрали из банков. Главные новости РБК

РБК00:41
Коммерсантъ

ЦБ предложил дать 14 дней на отказ от навязанных при оформлении кредита услуг

Коммерсантъ21:58
Forbes

ЦБ предложил распространить период охлаждения для страховок на все допуслуги к кредитам

Forbes20:14
Банки.ру

ЦБ предложил дать 14 дней на отказ от навязанных при выдаче кредита услуг

Банки.ру00:18

Амурский судостроительный завод заключил контракт на поставку шести боевых кораблей

Амурский судостроительный завод за семь лет поставит на Тихоокеанский флот шесть корветов, способных нести гиперзвуковые ракеты "Циркон", передает ОТР.
Общественное телевидение России15 декабря в 09:24