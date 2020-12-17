ЦБ предложил дать 14 дней на отказ от навязанных при оформлении кредита услуг
Заемщики должны иметь право отказаться в течение двух недель после оформления кредита от любых других услуг, навязанных при выдаче займа, сообщили РБК в пресс-службе Банка России (ЦБ). В регуляторе добавили, что жалобы на навязывание услуг составляют около 10% от всех обращений в ЦБ.В источнике
С чего всё началось
ЦБ предложил дать 14 дней на отказ от навязанных при выдаче кредита услуг
Действующее законодательство позволяет клиентам банков отказаться от любой навязанной услуги добровольного страхования, в том числе при потребительском кредитовании, в течение периода охлаждения — 14 дней.
РБК16:00
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