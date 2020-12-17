Видео Фото Интересное видео Автовоспроизведение Дума ТВ ФАН Городовой ТК Звезда РЕН ТВ Piter.tv Москва 24 Телеканал Санкт-Петербург ТК Звезда Городовой Москва 24 Москва 24 Моя Москва.онлайн РЕН ТВ ТК Звезда

Заемщики должны иметь право отказаться в течение двух недель после оформления кредита от любых других услуг, навязанных при выдаче займа, сообщили РБК в пресс-службе Банка России (ЦБ). В регуляторе добавили, что жалобы на навязывание услуг составляют около 10% от всех обращений в ЦБ.

Поделиться