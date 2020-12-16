ЦБ предложил дать 14 дней на отказ от навязанных при выдаче кредита услуг
Центральный банк предлагает дать потребителям финансовых услуг две недели на то, чтобы отказаться от любых навязанных услуг при оформлении потребительского кредита.В источнике
С чего всё началось
ЦБ предложил дать 14 дней на отказ от навязанных при выдаче кредита услуг
Действующее законодательство позволяет клиентам банков отказаться от любой навязанной услуги добровольного страхования, в том числе при потребительском кредитовании, в течение периода охлаждения — 14 дней.
РБК16:00
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