Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
РБК
РБК

ЦБ предложил дать 14 дней на отказ от навязанных при выдаче кредита услуг

Центральный банк предлагает дать потребителям финансовых услуг две недели на то, чтобы отказаться от любых навязанных услуг при оформлении потребительского кредита.В источнике
С чего всё началось
РБК

ЦБ предложил дать 14 дней на отказ от навязанных при выдаче кредита услуг

Действующее законодательство позволяет клиентам банков отказаться от любой навязанной услуги добровольного страхования, в том числе при потребительском кредитовании, в течение периода охлаждения — 14 дней.
РБК16:00
Подробнее о событии
ПРАЙМ

ЦБ поможет россиянам отказаться от навязанных при кредитовании услуг

ПРАЙМ03:26
Forbes

ЦБ предложил распространить период охлаждения для страховок на все допуслуги к кредитам

Forbes20:14
Банки.ру

ЦБ предложил дать 14 дней на отказ от навязанных при выдаче кредита услуг

Банки.ру00:18
РБК

ФНС увидит WebMoney, ₽1,5 трлн забрали из банков. Главные новости РБК

РБК00:41
Коммерсантъ

ЦБ предложил дать 14 дней на отказ от навязанных при оформлении кредита услуг

Коммерсантъ21:58
URA.Ru

Россияне смогут отказываться от навязанных банками услуг

URA.Ru02:44
Телеканал 360°

На отказ от любых навязанных по кредиту услуг дадут 14 дней

Телеканал 360°19:30

Возбуждено уголовное дело после конфликта фанатов «Зенита» и «Спартака»

Полиция возбудила уголовное дело о хулиганстве после того, как накануне болельщики "Зенита" и московского "Спартака" устроили конфликт во время футбольного матча на стадионе в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Возбуждено уголовное дело после конфликта фанатов «Зенита» и «Спартака»
РИА Новости04:35

Путин признался, что для него очень ценно прямое общение с россиянами

Президент РФ Владимир Путин во вступительном слове перед началом своей большой пресс-конференции признался, что подобные мероприятия не являются для него формальными и для него нет ничего более ценного, чем прямое общение с гражданами Российской Федерации, которое позволяет услышать их мнение по насущным вопросам.
РИА Новости04:32

Путин поблагодарил Шнурова за то, что тот не стал материться на пресс-конференции

Владимир Путин поблагодарил Шнурова за то, что тот не начал материться прямо на пресс-конференции, а также напомнил о классике кино: если на ногу падает радиатор, нужно говорить «редиска».
Пенза-Взгляд05:33