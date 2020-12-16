Путин признался, что для него очень ценно прямое общение с россиянами

Президент РФ Владимир Путин во вступительном слове перед началом своей большой пресс-конференции признался, что подобные мероприятия не являются для него формальными и для него нет ничего более ценного, чем прямое общение с гражданами Российской Федерации, которое позволяет услышать их мнение по насущным вопросам.