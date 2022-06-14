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ЦБ предложил дать россиянам возможность устанавливать самоограничения на выдачу кредитов

Центробанк предложил
 дать россиянам возможность самим устанавливать запрет на получение новых кредитов.
РИА Новости
Банки и микрофинансовые организации перед выдачей кредита или займа будут проверять в кредитной истории заемщика наличие самоограничений.
РБК
По словам главы Службы по защите прав потребителей Банка России Михаила Мамута, механизм позволит снизить риск использования злоумышленниками утечек личных данных граждан.
ТУТ НЬЮС
Предполагается, что ограничения могут быть разные: по виду кредитора (банк или МФО), способу обращения (дистанционно или в офисе), а также на все или отдельные виды кредитов и займов.
ТАСС

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