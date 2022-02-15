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ЦБ предложил кредитные каникулы и комплекс других мер по поддержке нуждающихся россиян

Мамута заявил, что ЦБ предложил целый комплекс мер, направленный на улучшение жизни нуждающихся россиян.
Lenta.ru
Центробанк РФ разработал ряд мер по использованию финансового рынка для повышения благосостояния людей, рассказал в интервью «Известиям» руководитель Службы Центробанка по защите прав потребителей и обеспечению доступности финуслуг Михаил Мамута.
Известия
Сейчас право на отсрочку или снижение платежей уже имеют ипотечные заемщики, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации.
ТАСС
Во-вторых, в будущем будет введён специальный вклад, который — в дополнение к любым стандартным вкладам — смогут открывать россияне с небольшими доходами.
Общественная служба новостей

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ЦБ предложил кредитные каникулы и комплекс других мер по поддержке нуждающихся россиян
Lenta.ru22:21
«Человек получит право взять каникулы по каждому кредиту»
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