Финансы

РБКРБКЦБ предложил крупным банкам доплатить за системную значимость

ЦБ в докладе напоминает, что с 2020 года крупные банки обязаны соблюдать надбавку за системную значимость в полном размере — 1% от активов, взвешенных по риску. Показатель един для всех 11 игроков, но регулятор допускает, что он может стать дифференцированным.
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