Финансы
РБКЦБ предложил крупным банкам доплатить за системную значимость
ЦБ в докладе напоминает, что с 2020 года крупные банки обязаны соблюдать надбавку за системную значимость в полном размере — 1% от активов, взвешенных по риску. Показатель един для всех 11 игроков, но регулятор допускает, что он может стать дифференцированным.
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Общество
Второй китайский город закрывают из-за распространения коронавируса
Власти Китая запретили выезд из города Хуанган, поскольку в нём зафиксированы случаи заражения новым типом коронавируса.
Общество
Путин эмоционально выступил на открытии памятника в Иерусалиме
В Израиле, как и в России, встревожены и возмущены попытками пересмотреть итоги Второй мировой войны, и не позволяют миру забыть, к чему приводит национальный эгоизм, разобщенность, попустительство шовинизму, антисемитизму и русофобии, заявил президент России Владимир Путин на церемонии открытия памятника "Свеча памяти" в Иерусалиме.
Общество
Свежие фотографии Шумахера выставили на продажу
Жена семикратного чемпиона «Формулы-1» Михаэля Шумахера Коринна сообщила, что неизвестные выставили на продажу свежие фотографии ее супруга.
Политика
Зеленский рассказал о переговорах с Россией по обмену всех заключённых
Украина ведёт переговоры с Россией об освобождении всех заключённых украинцев на российской территории, сообщил украинский лидер Владимир Зеленский.
Шоу-бизнес
Джоли обиделась на Брэда Питта за откровения об их браке
В последнее время СМИ активно подогревают слухи о воссоединении Питта с Энистон, с которой он когда-то развелся из-за романа с Анджелиной Джоли.
Происшествия
В Перми фигуранта дела о ЧП в отеле отпустили под подписку о невыезде
Свердловский районный суд Перми отпустил под подписку о невыезде инспектора по пожарному надзору, задержанного по делу о гибели людей в отеле, сообщил РИА Новости представитель суда.
Технологии
ФАС определила правила предустановки российского ПО на смартфоны
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) определилась, для какого оборудования, каким образом и когда должна быть обеспечена предустановка отечественного программного обеспечения (ПО) на смартфоны, планшеты, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV, сообщает в среду, 22 января, ведомство.
Авто
Более 80 тысяч Toyota и Lexus попали под отзыв в России
Происшествия
Замглавы Генштаба обвинили в хищении почти 6,7 млрд рублей
Общая сумма хищений составила почти 6,7 млрд руб. (191 млн 437 тыс. 536 руб. и не менее 6,5 млрд руб.).
Биатлон
Шестой этап КМ по биатлону стартует мужской индивидуальной гонкой
В четверг, 23 января, в словенской Поклюке стартует шестой этап Кубка мира по биатлону.
Авто
Кроссовер Skoda Kamiq обошел Hyundai Creta
Ажиотажный спрос позволил Kamiq стать популярнее таких бестселлеров, как Kia Sportage и Hyundai Creta, результаты которых 6 180 и 8 040 единиц соответственно.
Экономика
Лондонский суд обязал экс-владельцев «Траста» выплатить банку $900 млн
Суд признал, что Илья Юров, Сергей Беляев, Николай Фетисов несут ответственность за крах банка в декабре 2014 года и должны выплатить компенсацию в размере $900 млн.
Экономика
Украину предупредили о переизбытке пенсионеров
Пенсионная система на Украине оказалась в сложных демографических условиях из-за переизбытка пенсионеров по сравнению с гражданами, которые трудоустроены официально и платят взносы на постоянной основе.
Здоровье
Аптечные сети зафиксировали ажиотажный спрос на медицинские маски
В Москве и Подмосковье 21 и 22 января 2020 года отмечен двукратный рост продаж противомикробных масок по сравнению с предыдущими днями, сообщил РБК гендиректор аптечной сети «Ригла» Александр Филиппов.
Здоровье
Один из членов семьи с редкой болезнью умер в Нижегородской области
Житель Нижегородской области Михаил Воронцов, страдавший редким генетическим заболеванием (болезнь Фабри), умер на 52 году жизни.
Гаджеты
Раскрыта дата выхода новой Motorola Razr
Общество
Комик Долгополов покинул Россию
Стендап-комик Александр Долгополов уехал из России. Об этом ТАСС сообщил адвокат артиста Леонид Соловьев.
Кино
Netflix анонсировала анимационный фильм по «Ведьмаку»
Netflix официально объявил о создании анимационного фильма по мотивам сериала «Ведьмак», который расширит мифологию эпизодического шоу.
Общество
Володин раскритиковал завышенную цену реставрации 99-й школы
Происшествия
Двое девятиклассников готовили теракт в российской школе
В городе Снежинске Челябинской области двух 14-летних подростков заподозрили в подготовке теракта в школе.
Общество
ФСБ вычислила рассылавший сообщения о минировании сервис
«С 28 ноября 2019 года по настоящее время с зарубежного сервиса Startmail.com (Нидерланды) на электронные адреса органов судебной власти 16 регионов России поступило более 1 тыс. анонимных сообщений с угрозами их минирования», — цитирует РИА Новости сообщение ЦОС ФСБ.
Политика
Вероника Скворцова стала главой ФМБА
Происшествия
В Саратове полиция начала проверку после инцидента с «пьяным» ребенком
Саратовская полиция начала проверку по факту госпитализации десятилетнего школьника с признаками алкогольного опьянения, который, со слов матери, уходил погулять на каток, сообщила в четверг пресс-служба областного главка МВД.
Политика
В России восстановят индексацию пенсии работающим пенсионерам
Как сообщает ToDay News Ufa, президент Российской Федерация имел ввиду постоянный ростом пенсий работающих пенсионеров.
Политика
Турция заявила о совместимости российских С-400 с системами НАТО
Российские С-400 совместимы с системами Североатлантического альянса, заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.
Футбол
Гендиректор «Сочи» прокомментировал ситуацию вокруг Кокорина
Генеральный директор "Сочи" Дмитрий Рубашко полагает, что форвард "Зенита" Александр Кокорин должен оставаться профессионалом в ситуации с его возможной арендой в стан дебютантов Премьер-лиги.
Политика
Путин предложил провести встречу глав стран — постоянных членов СБ ООН
Российский лидер Владимир Путин, выступая на форуме «Сохраняем память о холокосте, боремся с антисемитизмом» в Иерусалиме, предложил провести встречу глав государств — постоянных членов СБ ООН.
Кино
«Человек (не) вернулся с войны»: Катерина Гордеева сняла документальный фильм о войне в Афганистане
Человек (не) вернулся с войны». В нем рассказаны истории нескольких человек, которые воевали в Афганистане.
Кино