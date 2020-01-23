Финансы
РБКЦБ предложил крупным банкам доплатить за системную значимость
Центральный банк изменит подход к формированию списка системно значимых банков и введет новые требования, предъявляемые к ним, следует из консультативного доклада регулятора. ЦБ считает, что особый статус таких банков не должен рассматриваться «только лишь как преимущество», говорится в докладе.
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Космос
Китайский зонд передал на Землю новые снимки обратной стороны Луны
Шоу-бизнес
Андрей Григорьев-Апполонов отказался от внебрачного сына
Сазыкина рассказала, что на протяжении их знакомства с Андреем она была беременна от него дважды, но лишь второго ребенка она смогла выносить.
Авто
ГИБДД разъяснила положения нового закона о регистрации автомобилей
С 1 января в России действуют новые правила регистрации новых автомобилей.
Происшествия
Пьяного 10-летнего мальчика нашли на улице в российском городе
В Саратове прохожие нашли на улице 10-летнего пьяного мальчика.
Общество
Поклонская назвала критиков Любимовой «сетевыми праведниками»
Заместитель председателя комитета Государственной думы России Наталья Поклонская выступила с осуждением людей, которые критикуют главу Министерства культуры Ольгу Любимову за «обычные житейские» посты, которые та выкладывала в Сети.
Общество
Население Украины сократилось на 11,5 млн человек
Численность населения Украины уменьшилась на 11,45 млн человек с 2001 года.
Биатлон
Бё победил в индивидуальной гонке на этапе КМ в Поклюке
Норвежский биатлонист Йоханнес Бё одержал победу в индивидуальной гонке на 20 км, которая проходила в рамках этапа Кубка мира в словенской Поклюке.
Политика
Путин предложил встретиться пяти лидерам стран СБ ООН
Президент России Владимир Путин предложил провести встречу главам государств, которые являются постоянными членами Совета Безопасности ООН - и. Об этом сообщает РИА "Новости".
Политика
Вероника Скворцова стала главой ФМБА
Происшествия
Болгария пока не уведомила посольство об обвинении против россиян
Согласно заявлению на сайте ведомства, обвинения в попытке преднамеренного убийства выдвинуты в отношении трех граждан России в связи с продолжающимся расследованием по делу о попытке преднамеренного отравления лиц Эмилиана Христова Гебрева, Христо Эмильянова Гебрева и В. Т. Имена обвиняемых не указываются.
Общество
Испанские города затопило морской пеной из-за шторма
Из-за шторма «Глория» испанские города накрыло метровым слоем морской пены. Об этом в среду, 22 января, пишет Daily Mail.
Политика
Рабочая группа обсудит возможность изменения преамбулы Конституции
По итогам заседания рабочей группы по подготовке предложений по поправкам в Конституцию стало известно, что несколько участников совещания выступили с инициативой изменить преамбулу Конституции.
Экономика
Орешкин заявил о «недопустимо высоком уровне неравенства» в России
Орешкин заявил, что глобальная ситуация с неравенством между странами за последнее время улучшилась за счет активного роста таких развивающихся экономик, как Китай и Индия.
Авто
Рамный внедорожник Ford Bronco дебютирует раньше срока
Накануне ресурс "Ford Authority" сообщил, что в планах компании Ford представить новый внедорожник на Нью-йоркском мотор-шоу.
Технологии
В России определяют перечень программ для предустановки в смартфоны
Отмечается, что предустановка программ будет осуществляться в соответствии с законодательством, подготовку которого ведут в ФАС.
Происшествия
Двое девятиклассников готовили теракт в российской школе
В городе Снежинске Челябинской области двух 14-летних подростков заподозрили в подготовке теракта в школе.
Политика
Зеленский отказался участвовать в форуме Холокоста в Израиле
Президент Украины Зеленский заявил, что по прилете украинской делегации Израиль на Всемирный форум памяти Холокоста они узнали, что из-за огромного интереса к событию и ограниченное количество мест трудно попасть многим из тех, кто пережил эту трагедию, в связи с чем приняли решение передать свои места этим людям.
Политика
Королева Елизавета II подписала билль о Brexit
Билль о выходе Великобритании из Евросоюза (Brexit) обрел статус закона, после того как в четверг, 23 января, его подписала королева Елизавета II.
Политика
Путин выступил против парламентской формы правления в России
Отвечая на один из вопросов, глава государства подчеркнул, что его личное мнение сводится к тому, что менять форму правления в России, например, на парламентскую, не нужно.
Наука
В Италии идентифицировали стеклянную массу времен извержения в Помпеях
Итальянским археологам удалось идентифицировать черную стеклянную массу в скелете одной из жертв смертельного извержения Везувия в печально известных Помпеях.
Единоборства
Опубликован проморолик боя Емельяненко – Исмаилов
Российская бойцовская организация АСА опубликовала свой проморолик посвященный грядущему поединку Александра Емельяненко и Магомеда Исмаилова.
Авто
В Kia опровергли цены кроссовера Kia Seltos
Общество
Комик Долгополов покинул Россию после запроса из полиции
Стендап-комик Александр Долгополов покинул Россию в связи с проверкой его выступления полицией, сообщает «МБХ медиа» со ссылкой на адвоката правозащитной группы «Агора» Леонида Соловьева.
Футбол
ФК «Ростов» заявил Павла Мамаева в РПЛ
Полузащитник "Ростова" 31-летний Павел Мамаев официально внесен в заявку клуба на сезон-2019/20.
Шоу-бизнес
Сестра Жанны Фриске показала нетронутую квартиру певицы
Младшая сестра певицы Наталья Фриске показала своим подписчикам в социальной сети, как выглядит сейчас квартира ее звездной родственницы.
Политика