Финансы

РБКРБКЦБ предложил крупным банкам доплатить за системную значимость

Центральный банк изменит подход к формированию списка системно значимых банков и введет новые требования, предъявляемые к ним, следует из консультативного доклада регулятора. ЦБ считает, что особый статус таких банков не должен рассматриваться «только лишь как преимущество», говорится в докладе.
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ЦБ предложил крупным банкам доплатить за системную значимость

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ЦБ предложил крупным банкам доплатить за системную значимость

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