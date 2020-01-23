Финансы
РБКЦБ предложил крупным банкам доплатить за системную значимость
Центральный банк изменит подход к формированию списка системно значимых банков и введет новые требования, предъявляемые к ним, следует из консультативного доклада регулятора. ЦБ считает, что особый статус таких банков не должен рассматриваться «только лишь как преимущество», говорится в докладе.
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Спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри рассказал об инциденте, произошедшем у американских военных с российским генералом на территории Арабской республики.
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В России кроссовер Renault Duster оказался в дефиците
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Костин рассказал о закрытом указе Путина о списании долгов ОПК
Был принят указ президента РФ, решающий вопрос со списанием долгов предприятиям ОПК.
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Возможное отравление продуктами стало причиной госпитализации семи студентов Севастопольского госуниверситета, сообщили РИА Новости в четверг в экстренных службах региона.
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Путин обновил состав резерва управленческих кадров
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Скоропостижно умер актер Данила Перов. Сыну Раисы Рязановой был 51 год
В Москве ночью 22 января скоропостижно умер заслуженный артист России, актер театра "Содружество актёров Таганки" Данила Перов.
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Глава Минфина США порекомендовал Грете Тунберг выучить экономику
Грете Тунберг рекомендовали подучить экономику, прежде чем давать советы США.