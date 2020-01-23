Финансы

РБКРБКЦБ предложил крупным банкам доплатить за системную значимость

Центральный банк изменит подход к формированию списка системно значимых банков и введет новые требования, предъявляемые к ним, следует из консультативного доклада регулятора. ЦБ считает, что особый статус таких банков не должен рассматриваться «только лишь как преимущество», говорится в докладе.
Читать в источнике
Комментировать1

Подробнее о событии

ЦБ введет новые требования к крупным банкам – изменения будут чувствительными

БИЗНЕС Online08:36

ЦБ предложил крупным банкам доплатить за системную значимость

News.ru09:57

ЦБ предложил крупным банкам доплатить за системную значимость

РБК09:29

ЦБ планирует изменить подход к регулированию крупнейших банков

Аргументы и Факты09:26

ЦБ из-за санкций подготовил для системно значимых банков новые требования

Ведомости10:32

ЦБ РФ хочет дифференцировать надбавку за системную значимость банка

ПРАЙМ07:33

ЦБ может дифференцировать надбавки к достаточности капитала за системную значимость

ТАСС07:31
Показать все источники
Автоматически обработано 7055 источников, обновлено в 15:19, Ашберн
Общество

Часы Судного дня перевели на 20 секунд вперед

Известия 12:57
Армия и оружие

Госдеп рассказал об инциденте с российским генералом в Сирии

Спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри рассказал об инциденте, произошедшем у американских военных с российским генералом на территории Арабской республики.
BFM.ru 14:51
Происшествия

В Пермском крае многодетную мать подозревают в убийстве двоих детей

ТАСС 03:43
Недвижимость

Подсчитано, сколько сэкономят семьи на ипотеке после послания Путина

Возможная экономия для семей при выплатах по ипотеке может составить более 2 миллионов рублей при реализации послания президента России Владимира Путина, 23 января подсчитали специалисты аналитического центра «Дом.РФ».
Красная весна 13:22
Общество

Блогер из Магнитогорска на «Давай поженимся» напугала жениха губами

Жительница Магнитогорска и известный блогер Алекса Девил попытала счастье на шоу «Давай поженимся», однако напугала жениха огромными губами.
Челябинск Сегодня вчера в 23:30
Кино

В «Лиге справедливости» должен был появиться супергерой Атом

REGNUM вчера в 09:34
Политика

Путин прошел мимо вице-президента США и пожал руку Макрону

Lenta.ru 08:24
Шоу-бизнес

Брэд Питт ответил на слухи о романе с Дженнифер Энистон

Американский актер Брэд Питт прокомментировал слухи о своем примирении с актрисой Дженнифер Энистон, с которой он ранее состоял в браке.
iReactor 13:47
Гаджеты

Смартфон Redmi K20 Pro Premium резко подешевел

Смартфон Redmi K20 Pro Premium оснащён чипом Snapdragon 855+, 12 и 512 ГБ ОЗУ и ПЗУ соответственно.
ToDay News Ufa 20 января в 13:59
Армия и оружие

National Interest заявил о смертоносности старых российских ракет

Российские ракеты «Оникс» представляют угрозу для кораблей противника, несмотря на то что они медленнее, чем новейшие гиперзвуковые модели.
Известия вчера в 23:59
Происшествия

Экс-министр Абызов заявил, что у него в СИЗО начался невроз

Вести.Ru вчера в 07:47
Хоккей

СКА забросил семь шайб «Барысу»

ProstoProSport 14:06
Происшествия

В России заподозрили первый случай заражения китайским коронавирусом

Врачи клинической инфекционной больницы имени Боткина в Петербурге готовятся принять первого пациента с подозрением на коронавирус.
Lenta.ru вчера в 09:51
Игры

На сайте Sony у эксклюзивов PS4 начали пропадать значки «Эксклюзива»

Игромания.ру вчера в 15:01
Финансы

Облигации Минфина РФ на 58 млрд рублей купил один неизвестный инвестор

Неизвестный инвестор купил облигации купил облигации министерства финансов Российской Федерации на 58 миллиардов рублей.
REGNUM 14:32
Политика

В Deutsche Bahn прокомментировали данные о железных дорогах Украины

Представитель пресс-службы немецкой компании Deutsche Bahn Керстин Экштайн прокомментировал заявление премьер-министра Украины Алексея Гончарука о том, что украинские железные дороги планируется передать в управление концерна.
RT на русском 05:35
Политика

Мишустин назначил нескольких замминистров

Ранее сообщалось, что господин Мишустин назначил Дмитрия Пархоменко врио главы Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор), Максима Топилина — председателем правления ПФР.
Коммерсантъ 02:14
Экономика

На Украине проблемы с пенсиями - требуют «европейских» справок

От пенсионеров требуют справки из банка с номером счета по IBAN - европейского формата банковских счетов, на который перешла Украина.
Накануне.Ru 04:40
Шоу-бизнес

Лолита показала новую фигуру в необычном купальнике

Лолита показала новую фигуру в необычном купальнике Певица Лолита Милявская после развода старается поддерживать свою физическую форму при помощи плавания.
Экспресс газета 12:18
Общество

Комик Долгополов покинул Россию

Стендап-комик Александр Долгополов уехал из России. Об этом ТАСС сообщил адвокат артиста Леонид Соловьев.
BFM.ru 03:19
Наука

Стекловидный мозг обнаружен в черепе жертвы извержения Везувия

Стекловидная масса на месте мозга обнаружена в черепе жертвы извержения вулкана Везувий, сообщают исследователи — антропологи неаполитинского университета Фридриха II.
Красная весна 14:17
Авто

В России кроссовер Renault Duster оказался в дефиците

SpeedMe вчера в 01:13
Гаджеты

Samsung Galaxy S20 Ultra первым получит корпус из нержавеющей стали

Astera 07:20
Кино

Россиян на майские праздники оставили без голливудских фильмов

Как стало известно обозревателям издания, министр культуры Владимир Мединский накануне своей отставки потребовал от Фонда кино и департамента кинематографии подготовить до 20 февраля план выхода наиболее крупных премьер.
Труд вчера в 15:50
Экономика

Костин рассказал о закрытом указе Путина о списании долгов ОПК

Был принят указ президента РФ, решающий вопрос со списанием долгов предприятиям ОПК.
BFM.ru 11:18
Политика

Группа столичных муниципальных депутатов требует отстранить от должности нового вице-премьера Марата Хуснуллина

Группа столичных муниципальных депутатов обратилась в администрацию президента с требованием отстранить от должности нового вице-премьера Марата Хуснуллина.
Эхо Москвы 03:30
Происшествия

В Севастополе семь студентов попали в больницу с возможным отравлением

Возможное отравление продуктами стало причиной госпитализации семи студентов Севастопольского госуниверситета, сообщили РИА Новости в четверг в экстренных службах региона.
РИА Новости 14:31
Политика

Путин обновил состав резерва управленческих кадров

Президент России Владимир Путин одобрил обновленный состав резерва управленческих кадров, находящихся под патронажем главы государства.
Коммерсантъ 13:46
Шоу-бизнес

Скоропостижно умер актер Данила Перов. Сыну Раисы Рязановой был 51 год

В Москве ночью 22 января скоропостижно умер заслуженный артист России, актер театра "Содружество актёров Таганки" Данила Перов.
Аргументы недели вчера в 10:33
Политика

Глава Минфина США порекомендовал Грете Тунберг выучить экономику

Грете Тунберг рекомендовали подучить экономику, прежде чем давать советы США.
Южный Федеральный 11:02
Как работают Яндекс.Новости?
Главное