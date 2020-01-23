Финансы
РБКЦБ предложил крупным банкам доплатить за системную значимость
Центральный банк изменит подход к формированию списка системно значимых банков и введет новые требования, предъявляемые к ним, следует из консультативного доклада регулятора. ЦБ считает, что особый статус таких банков не должен рассматриваться «только лишь как преимущество», говорится в докладе.
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Консолидированная неаудированная выручка группы компаний "Детский мир" за 2019 год увеличилась на 16,1% и достигла 128,7 млрд рублей, следует из материалов компании.
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Ученые Университета Уотерлу в Канаде получили первое подтверждение существования излучения Хокинга у черных дыр.
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Мировые цены на нефть снижаются
Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в четверг, 23 января. Об этом свидетельствуют данные торгов.
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Китай поддержал предложение Путина провести саммит лидеров пяти стран
Китайская сторона поддерживает предложение президента России Владимира Путина о проведении саммита постоянных членов Совбеза ООН.
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В МИД РФ оценили рассекреченные ЦРУ данные о Бандере
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Израильские СМИ раскритиковали выступление Зеленского в Давосе
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В Москве второклассницы наелись снега с приправой и попали в больницу
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В Госдепе США рассказали о случае с российским генерал-майором в Сирии
Спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри рассказал об инциденте американских военных с российским генерал-майором.
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ЦБ отозвал лицензию у Нижневолжского коммерческого банка
Центробанк 24 января отозвал у Нижневолжского коммерческого банка (НВКбанк) лицензию на осуществление банковской деятельности.
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СМИ назвали компании, выигрывающие от смены правительства РФ
Несколько российских компаний, которые могут получить существенную выгоду от дополнительных бюджетных расходов при новом правительстве РФ, назвали специалисты Bloomberg.
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«Ак Барс» обыграл «Салават Юлаев» в КХЛ
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Forbes представил рейтинг «королей недвижимости» в России
В 2019 году в рейтинге «королей российской недвижимости», составленном журналом Forbes, смены лидеров не произошло.
Шоу-бизнес
Сестра Жанны Фриске Наталья показала нетронутую квартиру певицы
Во время онлайн-экскурсии по квартире Наталья показала, что в вазе стоят увядшие цветы, а на столе лежат расческа певицы и соска ее сына Платона.
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Роскачество рекомендует не бояться вин с диоксидом серы
Роскачество рекомендует потребителям не бояться покупать вино с содержанием диоксида серы. Об этом говорится в сообщении организации.
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Microsoft придумала новый способ выдворить пользователей с Windows 7
Кроме того, Microsoft могла специально "вшить" баг с черным экраном в последнее обновление, чтобы замотивировать пользователей отказаться от устаревшей "семерки" и перейти на Windows 10, которая является более совершенной и продвинутой версией операционной системы.
Шоу-бизнес
Брэд Питт прокомментировал слухи о воссоединении с Дженнифер Энистон
Церемония награждения премии Гильдии киноактеров США, на которая многим запомнилась дружеским общением Брэда Питта и Дженнифер Энистон дала повод для обсуждения возможного воссоединения звездной пары.
Общество
Первая смерть от коронавируса зафиксирована в приграничном с РФ районе
Первая смерть от коронавируса зафиксирована в городе Суйхуа провинции Хэйлунцзян, которая граничит с Приамурьем, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
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«Современник» посвятит премьерный спектакль «Папа» Галине Волчек
Политика
В Благовещенске ушел из жизни Герой Советского Союза Юрий Кузнецов
В Благовещенске на 74-м году жизни умер Герой Советского Союза генерал-майор в отставке Юрий Кузнецов, сообщает сайт правительства Амурской области.
Политика
Дуда не пожалел, что проигнорировал форум памяти холокоста
Президент Польши Анджей Дуда не пожалел о решении не ехать на форум памяти холокоста.
Наука
Около Индонезии обнаружены новые виды ходячих акул
Ученые из Индонезии обнаружили в водах Индо-Австралийского архипелага 4 новых вида акул.