Центральный банк изменит подход к формированию списка системно значимых банков и введет новые требования, предъявляемые к ним, следует из консультативного доклада регулятора. ЦБ считает, что особый статус таких банков не должен рассматриваться «только лишь как преимущество», говорится в докладе.

Общество Лукашенко связал нефтяные споры с Россией со старым правительством Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что связывает конфликт Минска и Москвы в нефтяной сфере со старым российским правительством, которое хотело через реализацию налогового маневра надавить на белорусскую сторону.

Политика ЦРУ рассекретило архивы об «агенте Гитлера» Степане Бандере Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США выложило в открытый доступ свыше 13 миллионов страниц архивных документов, более 300 из которых касаются украинского националиста Степана Бандеры.

Политика Сатановский заявил, что Зеленский «обгадился» в Израиле Президент России Владимир Путин посетил Израиль, где посетил форум памяти Холокоста и открыл там памятник жертвам блокады Ленинграда.

Политика На Украине назвали объём транзита газа из РФ с начала 2020 года Транзит природного газа из России через газотранспортную сеть Украины с начала года составил 2 млрд куб. м. Об этом 24 января сообщил гендиректора украинской компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон на своей странице в соцсети Facebook.

Происшествия В Москве водитель перекрыл улицу фурой Как сообщает «РИА Новости», омбудсмен Москвы Татьяна Потяева пообещала проверить информацию о невыплате зарплаты водителю фуры и решить этот вопрос, если мужчина работает на столичном предприятии.

Происшествия В Хьюстоне прогремел мощный взрыв Как сообщает местный телеканал ABC 13, взрыв произошел в здании компании Watson Grinding and Manufacturing.

Политика Дуду раскритиковали за отказ посетить Всемирный форум памяти Холокоста Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что президент Польши Анджей Дуда не поедет в Израиль на пятый Всемирный форум памяти Холокоста, который организует израильский институт Яд Вашем.

Общество Путин открыл памятник героям блокадного Ленинграда в Иерусалиме Президент России Владимир Путин вместе с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху принял участие в церемонии открытия памятника героям блокадного Ленинграда в Иерусалиме.

Политика Кремль допустил голосование граждан против поправок в Конституцию Ранее сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок к Конституции, глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников заявил, что общероссийское голосование будет проходить после того, как поправки к основному закону подпишет президент.

Технологии Boston Dynamics делает общедоступным SDK четвероногого робота Spot Компания Boston Dynamics, в сентябре прошлого года начавшая прием заказов на четвероногого робота Spot, сделала очередной шаг в его продвижении.

Политика Песков объяснил предложение Путина провести саммит лидеров пяти стран Globallookpress Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил предложение Владимира Путина провести саммит лидеров пяти стран — постоянных членов Совета Безопасности ООН.