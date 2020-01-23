Финансы

РБКРБКЦБ предложил крупным банкам доплатить за системную значимость

Центральный банк изменит подход к формированию списка системно значимых банков и введет новые требования, предъявляемые к ним, следует из консультативного доклада регулятора. ЦБ считает, что особый статус таких банков не должен рассматриваться «только лишь как преимущество», говорится в докладе.
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ЦБ предложил крупным банкам доплатить за системную значимость

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