Финансы
РБКЦБ предложил крупным банкам доплатить за системную значимость
Центральный банк изменит подход к формированию списка системно значимых банков и введет новые требования, предъявляемые к ним, следует из консультативного доклада регулятора. ЦБ считает, что особый статус таких банков не должен рассматриваться «только лишь как преимущество», говорится в докладе.
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Происшествия
В Чите проверят данные о живущей в заброшенном доме семье с детьми
По данным СК, в помещении, в котором нашли мужчину и четырех детей в возрасте от трех до 11 лет, отсутствуют отопление и «элементарные бытовые условия».
Общество
Лукашенко связал нефтяные споры с Россией со старым правительством
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что связывает конфликт Минска и Москвы в нефтяной сфере со старым российским правительством, которое хотело через реализацию налогового маневра надавить на белорусскую сторону.
Общество
Глава Чувашии заставил пожарного подпрыгивать за ключами от машины
Глава Чувашской республики Михаил Игнатьев вновь оказался в центре скандала, заставив сотрудника МЧС подпрыгивать за ключами от пожарной машины.
Общество
«Северный поток-2» получил помощь от Запада
Политика
ЦРУ рассекретило архивы об «агенте Гитлера» Степане Бандере
Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США выложило в открытый доступ свыше 13 миллионов страниц архивных документов, более 300 из которых касаются украинского националиста Степана Бандеры.
Наука
В Великобритании ученые восстановили голос 3000-летней мумии
Британским историкам совместно с инженерами удалось воссоздать звуки, которые воспроизводил житель Египта 3000 лет назад.
Политика
Сатановский заявил, что Зеленский «обгадился» в Израиле
Президент России Владимир Путин посетил Израиль, где посетил форум памяти Холокоста и открыл там памятник жертвам блокады Ленинграда.
Общество
Из Москвы вывезут радиоактивные отходы
Политика
На Украине назвали объём транзита газа из РФ с начала 2020 года
Транзит природного газа из России через газотранспортную сеть Украины с начала года составил 2 млрд куб. м. Об этом 24 января сообщил гендиректора украинской компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон на своей странице в соцсети Facebook.
Происшествия
Один человек погиб в ДТП с двумя автобусами в Ярославле
Легковой автомобиль и два автобуса столкнулись в Ярославле, в результате аварии один человек погиб, семеро госпитализированы.
Происшествия
ФСБ показала на видео схроны со взрывчаткой в Крыму
Центр общественных связей ФСБ России опубликовал в пятницу видео схронов со взрывчаткой, созданных жителем Крыма, работавшим на украинские спецслужбы.
Политика
Украинский моряк рассказал о «похищенных» унитазах с кораблей ВМС
Происшествия
В Кузбассе обрушилась кровля вагоноремонтного завода
Один человек пострадал при обрушении кровли вагоноремонтного завода в кузбасском городе Прокопьевске.
Происшествия
В Москве водитель перекрыл улицу фурой
Как сообщает «РИА Новости», омбудсмен Москвы Татьяна Потяева пообещала проверить информацию о невыплате зарплаты водителю фуры и решить этот вопрос, если мужчина работает на столичном предприятии.
Экономика
Греф пригрозил уходом в случае смены стратегии Сбербанка
Президент—председатель правления Сбербанка Герман Греф заявил, что покинет свой пост, если «придется менять стратегию банка после смены основного акционера».
Здоровье
Онколог рассказал о первых признаках рака кожи
Онколог рассказал о том, как обнаружить болезнь на ранней стадии.
Футбол
«Зенит» объявил об уходе Матиаса Краневиттера
Происшествия
В Хьюстоне прогремел мощный взрыв
Как сообщает местный телеканал ABC 13, взрыв произошел в здании компании Watson Grinding and Manufacturing.
Политика
Дуду раскритиковали за отказ посетить Всемирный форум памяти Холокоста
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что президент Польши Анджей Дуда не поедет в Израиль на пятый Всемирный форум памяти Холокоста, который организует израильский институт Яд Вашем.
Спорт
Горячкина проиграла Вэньцзюнь в матче за шахматную корону
Армия и оружие
Пять лет со дня обстрела Мариуполя: расследования и их оценки
Обстрел микрорайона Восточный Мариуполя состоялся 24 января 2015 года.
Общество
Путин открыл памятник героям блокадного Ленинграда в Иерусалиме
Президент России Владимир Путин вместе с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху принял участие в церемонии открытия памятника героям блокадного Ленинграда в Иерусалиме.
Политика
Кремль допустил голосование граждан против поправок в Конституцию
Ранее сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок к Конституции, глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников заявил, что общероссийское голосование будет проходить после того, как поправки к основному закону подпишет президент.
Театры
«Современник» посвятит премьерный спектакль «Папа» Галине Волчек
Технологии
Boston Dynamics делает общедоступным SDK четвероногого робота Spot
Компания Boston Dynamics, в сентябре прошлого года начавшая прием заказов на четвероногого робота Spot, сделала очередной шаг в его продвижении.
Политика
В Болгарии российских дипломатов подозревают в шпионаже
Прокуратура Болгарии начала досудебные разбирательства в отношении двух российских дипломатов, которые подозреваются в шпионаже.
Политика
Порошенко прибыл на допрос в ГБР
Бывший президент Украины Пётр Порошенко прибыл на допрос Государственного бюро расследований (ГБР).
Политика
Песков объяснил предложение Путина провести саммит лидеров пяти стран
Globallookpress Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил предложение Владимира Путина провести саммит лидеров пяти стран — постоянных членов Совета Безопасности ООН.
Общество
Рост пенсий россиян закрепят в Конституции
Рост пенсий россиян закрепят в Конституции: проект закона о внесении поправок в Конституцию России, который предложил принять президент Владимир Путин, подразумевает индексацию пенсий работающих пенсионеров.