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ЦБ предложил мораторий на санкции для банков за нарушение нового закона

В конце июня НСФР направил письма в ЦБ и Росфинмониторинг с просьбой не применять меры к банкам за нарушение требований закона до 1 января 2022 года. Ассоциация банков России в письме от 6 июля уже просила ЦБ не применять санкции к банкам до 1 апреля 2022 года.В источнике

С чего всё началось

ЦБ предложил мораторий на санкции для банков за нарушение нового закона

ЦБ подготовил проект письма о неприменении к банкам мер «за непредставление ими в уполномоченный орган сведений о новых операциях, подлежащих обязательному контролю, либо нарушение порядка такого представления», сообщили РБК в ЦБ, добавив, что издание такого письма поддерживается Росфинмониторингом, а его проект был разработан еще до обращения НСФР.
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