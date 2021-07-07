ЦБ предложил мораторий на санкции для банков за нарушение нового закона
В конце июня НСФР направил письма в ЦБ и Росфинмониторинг с просьбой не применять меры к банкам за нарушение требований закона до 1 января 2022 года. Ассоциация банков России в письме от 6 июля уже просила ЦБ не применять санкции к банкам до 1 апреля 2022 года.В источнике
ЦБ подготовил проект письма о неприменении к банкам мер «за непредставление ими в уполномоченный орган сведений о новых операциях, подлежащих обязательному контролю, либо нарушение порядка такого представления», сообщили РБК в ЦБ, добавив, что издание такого письма поддерживается Росфинмониторингом, а его проект был разработан еще до обращения НСФР.
«Военная политика Путина на Черном море является исполнением завещания Петра I по выходу России в южные моря с одновременным предотвращением проникновения к границам страны внешних сил с получением ими господства в регионе», — отметили обозреватели Anadolu.