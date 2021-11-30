Банк России предлагает не продлевать льготную программу по ипотеке, нужны адресные меры, сообщила журналистам глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в кулуарах форума "Россия зовет!", организованного "ВТБ капитал".
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что он может обратиться к российскому коллеге Владимиру Путину с просьбой вернуть в Белоруссию ядерное оружие в том случае, если аналогичные системы НАТО окажутся в Польше.
Капитал-шоу «Поле чудес», вдохновлённое американской телевикториной Wheel Of Fortune, выходит на российском телевидении с октября 1990 года и является одной из старейших передач в эфире Первого канала.
Нидерланды готовят новую юридическую процедуру против России в Международной организации гражданской авиации ООН (ИКАО) по делу о крушении малазийского Boeing, сообщает RTL Nieuws со ссылкой на анонимные источники.