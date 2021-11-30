Лукашенко допустил, что предложит Путину вернуть ядерное оружие в Белоруссию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что он может обратиться к российскому коллеге Владимиру Путину с просьбой вернуть в Белоруссию ядерное оружие в том случае, если аналогичные системы НАТО окажутся в Польше.