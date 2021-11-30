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ЦБ предложил не продлевать льготную программу по ипотеке

Банк России предлагает не продлевать льготную программу по ипотеке, нужны адресные меры, сообщила журналистам глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в кулуарах форума "Россия зовет!", организованного "ВТБ капитал".
ТАСС
Со 2 июля 2021 года программа льготной ипотеки была продлена до 1 июля 2022 на новых условиях.
ТАСС
Для всех регионов максимальная сумма кредита составляет 3 млн рублей.
ТАСС
С октября россияне могут взять льготную ипотеку на строительство частного дома.
Коммерсантъ

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