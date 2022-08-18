ЦБ сформировал комплекс предложений по улучшению условий долгосрочного финансирования стратегических проектов в нефтегазовой промышленности, следует из доклада председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной президенту Владимиру Путину.
«Органы лесного хозяйства Рязанской области и природных территорий упустили ситуацию с лесными пожарами и скрывали реальные площади, что не позволило вовремя нарастить федеральные силы», — говорится в сообщении.
Россия, имея право вето в Совете Безопасности ООН (Россия входит в число постоянных членов СБ наряду с Китаем, Великобританией, США и Францией), может оградить себя от действий западных стран, в том числе санкций, но также пытается ослабить поддержку шагов Запада другими странами, указывает Reuters.
Лидер партии "Справедливая Россия — Патриоты — За правду" Сергей Миронов предложил ввести для неработающих родителей "родительские зарплаты", а также расширить уже действующие программы поддержки "не по срокам, а по содержанию".
Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров выразил соболезнования замглавы правительства Еврейской автономной области Марии Костюк, сын которой погиб в ходе спецоперации на Украине.