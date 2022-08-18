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ЦБ предложил несколько способов субсидирования кредитов нефтегазовым проектам

ЦБ сформировал комплекс предложений по улучшению условий долгосрочного финансирования стратегических проектов в нефтегазовой промышленности, следует из доклада председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной президенту Владимиру Путину.
Ведомости
Центробанк нашел способ помочь российским нефтегазовым компаниям с поиском финансирования для долгосрочных проектов, пишут «Ведомости
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Lenta.ru
Глава регулятора Эльвира Набиуллина изложила соответствующие меры в письме президенту РФ Владимиру Путину.
Компания
ЦБ предлагает сконцентрироваться на улучшении условий долгосрочного финансирования по рублевым кредитам.
Ведомости

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В ЦБ предложили кредитовать нефтегазовые компании валютой
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