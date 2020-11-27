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РБК
РБК

ЦБ предложил новые правила оценки риска обналичивания денег

Если ЦБ понизит статус юрлица или переведет его в самую рисковую группу, кредитная организация в течение пяти рабочих дней может направить регулятору собственные оценки по этому клиенту. Если же банк согласится с решением ЦБ, новый подход должен применяться к компании уже на следующий рабочий день.В источнике
С чего всё началось
РБК

ЦБ предложил новые правила оценки риска обналичивания денег

Банк России рассчитывает расширить свои функции и подключиться к проверкам банковских клиентов на риски обналичивания или отмывания денег, следует из проекта поправок в антиотмывочное законодательство, который разработал ЦБ.
РБКвчера в 22:00
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Банки.ру

27 ноября. Главное за минуту

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РБК

ЦБ предложил новые правила оценки риска обналичивания денег

РБКвчера в 22:00
Lenta.ru

Новые методы борьбы с обналичкой в России оценили

Lenta.ruвчера в 09:04
ПРАЙМ

Эксперты оценили риски «антиотмывочной» инициативы Банка России

ПРАЙМвчера в 05:59
RT на русском

РБК: ЦБ разработал новые правила оценки риска обналичивания денег

RT на русскомвчера в 02:35
РИА Новости

Центробанк разработал новые правила оценки риска обналичивания денег

РИА Новостивчера в 02:34
Российская газета

В Госдуму внесен проект общебанковского реестра подозрительных клиентов

Российская газетавчера в 11:51

Рейс из Москвы в Китай отменили из-за одинаковых тестов на коронавирус у 190 пассажиров

Рейс российской авиакомпании «Икар» из Москвы в китайский Чжэнчжоу отменили после того, как 190 пассажиров предоставили идентичные результаты серологического теста на антитела к коронавирусу.
Рейс из Москвы в Китай отменили из-за одинаковых тестов на коронавирус у 190 пассажиров
Дождь26 ноября в 06:09

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Главным предназначением плёнки является фиксация поломок, способных оказать влияние на работу системы обогрева лобовых стёкол: микросколы открывают влаге доступ к нитям обогрева, и ржавчина может их повредить.
CarsWeek.ru26 ноября в 10:51

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RuNews24.ru26 ноября в 14:24

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