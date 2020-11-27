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РБК
РБК

ЦБ предложил новые правила оценки риска обналичивания денег

Если ЦБ понизит статус юрлица или переведет его в самую рисковую группу, кредитная организация в течение пяти рабочих дней может направить регулятору собственные оценки по этому клиенту. Если же банк согласится с решением ЦБ, новый подход должен применяться к компании уже на следующий рабочий день.В источнике
С чего всё началось
РБК

ЦБ предложил новые правила оценки риска обналичивания денег

Банк России рассчитывает расширить свои функции и подключиться к проверкам банковских клиентов на риски обналичивания или отмывания денег, следует из проекта поправок в антиотмывочное законодательство, который разработал ЦБ.
РБКвчера в 22:00
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Банки.ру

27 ноября. Главное за минуту

Банки.рувчера в 12:00
Российская газета

В Госдуму внесен проект общебанковского реестра подозрительных клиентов

Российская газетавчера в 11:51
РИА Новости

Центробанк разработал новые правила оценки риска обналичивания денег

РИА Новостивчера в 02:34
ПРАЙМ

Эксперты оценили риски «антиотмывочной» инициативы Банка России

ПРАЙМвчера в 05:59
RT на русском

РБК: ЦБ разработал новые правила оценки риска обналичивания денег

RT на русскомвчера в 02:35
Lenta.ru

Новые методы борьбы с обналичкой в России оценили

Lenta.ruвчера в 09:04
РБК

ЦБ предложил новые правила оценки риска обналичивания денег

РБКвчера в 22:00

В Нальчике учитель в ходе конфликта устроил стрельбу в школе

В школе в Нальчике произошел конфликт между учителем и знакомыми одного из учеников из-за разногласия по учебному вопросу, сообщила ТАСС помощник министра здравоохранения Кабардино-Балкарской республики Лилия Шомахова.
Газета.Ruвчера в 09:36

Мурашко обсудил с фармкомпаниями Венгрии производство вакцины «Спутник V»

Организацию производства в Венгрии российской вакцины от коронавируса «Спутник V» обсудил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко с представителями венгерских фармкомпаний, сообщил помощник Мурашко Алексей Кузнецов 27 ноября журналистам.
ИА Красная Весна17:15

Кандидат в президенты «Барселоны» желает приобрести Холанда в случае победы на выборах

Экс-президент «Барселоны» Жоан Лапорта, который вновь собирается выдвинуть свою кандидатуру на пост главы каталонского клуба, уже определил главную трансферную цель сине-гранатовых в случае победы на выборах.
Чемпионат20:15

Россиянам пообещали надбавки к пенсиям в декабре

Для пенсионеров, потерявших работу в период пандемии, надбавка будет проиндексирована за весь период, который ветеран до увольнения занимался активным трудом, сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на Пенсионный фонд России (ПФР).
URA.Ru19:40

AstraZeneca проведет дополнительные испытания вакцины из-за сомнений в эффективности

Британско-шведская фармацевтическая компания AstraZeneca, которая разрабатывает вакцину от коронавируса совместно с Оксфордским университетом, собирается провести дополнительные испытания препарата на фоне сомнений ряда экспертов в его эффективности.
ТАСС26 ноября в 12:01