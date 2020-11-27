Видео Фото Интересное видео Автовоспроизведение Городовой Деловое.ТВ SIA.ru CT news ФАН Пятый канал Пятый канал Москва 24 РЕН ТВ РЕН ТВ НТВ НТВ Пятый канал НТВ Пятый канал Piter.tv Piter.tv Piter.tv РЕН ТВ Piter.tv ТК Звезда МИР 24

Если ЦБ понизит статус юрлица или переведет его в самую рисковую группу, кредитная организация в течение пяти рабочих дней может направить регулятору собственные оценки по этому клиенту. Если же банк согласится с решением ЦБ, новый подход должен применяться к компании уже на следующий рабочий день.

Поделиться