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ЦБ предложил новые правила оценки риска обналичивания денег

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Деловой квартал (Екатеринбург)
Если ЦБ понизит статус юрлица или переведет его в самую рисковую группу, кредитная организация в течение пяти рабочих дней может направить регулятору собственные оценки по этому клиенту. Если же банк согласится с решением ЦБ, новый подход должен применяться к компании уже на следующий рабочий день.В источнике
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ЦБ предложил новые правила оценки риска обналичивания денег

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