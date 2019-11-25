Экономика

РБКРБКЦБ предложил новый способ борьбы с «зарплатным рабством»

Что предлагает ЦБ для борьбы с «зарплатным рабством» Предоставить работнику право на бесплатный вывод денежных средств с банковской карты, выпущенной в рамках зарплатного проекта, на счета этого же физического лица в других банках.
Читать в источнике
Комментировать39
с чего всё началось
Также Банк России предлагает дать возможность получать зарплату через Систему быстрых платежей по номеру телефона, так как благодаря данной технологии работодатель не сможет заблокировать право работника на выбор банка, сказано в докладе
.
Взгляд.ру13:28

Подробнее о событии

ЦБ назвал способ борьбы с «зарплатным рабством»

Газета.Ru14:02

Найден новый способ борьбы с «зарплатным рабством»

Lenta.ru12:54

Центробанк пытается победить «зарплатное рабство». Перевод заработной платы в другие банки может стать бесплатным

Фонтанка.Ру13:40

ЦБ придумал новый способ борьбы с «зарплатным рабством»

Forbes13:01

Предложено разрешить перевод зарплаты с карты в другие банки без комиссии

REGNUM13:50

ЦБ предложил сделать бесплатным перевод зарплаты на счета в других банках

Ведомости12:39

ЦБ предложил новый способ борьбы с «зарплатным рабством»

РБК11:42
Показать все источники
Автоматически обработано 7066 источников, обновлено в 14:16, Ашберн
Общество

Разведчица-нелегал Гоар Вартанян скончалась в возрасте 93 лет

Газета.Ru 13:01
Общество

Умер писатель и диссидент Михаил Хейфец

Как сообщила журналистам дочь Хейфеца Наталья, 85-летний писатель умер в Иерусалиме в ночь на понедельник.
Культуромания 13:29
Футбол

Моуринью исключил возможность перехода Ибрагимовича в «Тоттенхэм»

Главный тренер лондонского футбольного клуба "Тоттенхэм" Жозе Моуринью заявил, что нападающий Златан Ибрагимович не перейдет в стан "шпор".
РИА Новости 10:27
Космос

Videnskab (Дания): что там, за краем Вселенной? (Videnskab)

Говорят, что у всего есть конец. Вопрос в том, касается ли это и нашей Вселенной.
ИноСМИ 23 ноября в 01:44
Экономика

Медведев прокомментировал возможность освобождения малоимущих от НДФЛ

Премьер РФ Дмитрий Медведев назвал очень чувствительной тему возможного освобождения малоимущих от налога на доход физлиц (НДФЛ), отметив, что идея прорабатывалась и над ней еще предстоит думать.
РИА Новости 12:21
Шоу-бизнес

Дочь Заворотнюк опубликовала снимок матери

Дочь Анастасии Заворотнюк Анна опубликовала в своем инстаграме новое фото матери.
Каспий.Инфо 10:29
Шоу-бизнес

Сына Елены Яковлевой избили за-за татуировок

Сын известной актрисы Елены Яковлевой, Денис Шальных, когда-то украсил свое тело татуировками.
Shraibikus News 05:23
Происшествия

Суд арестовал замглавы Росалкогольрегулирования

В Москве суд арестовал заместителя руководителя Росалкогольрегулирования Ирину Голосную, которая проходит по делу о злоупотреблении должностными полномочиями.
Российская газета 10:12
Экономика

Жители Колымы в среднем хранят в банках 317 тысяч рублей

Из упомянутых 82 регионов на третьем месте жители Магаданской области со средним вкладами 317,9 тыс. рублей, следом идут: Камчатка (260,9), Сахалин (248,0) и Чукотка (228,9 тыс. рублей).
REGNUM вчера в 22:11
Футбол

Тайсон не попал в заявку «Шахтёра» на матч с «Манчестер Сити»

В список не попал лидер команды Тайсон.
Soccer.ru вчера в 10:17
Наука

Установлена наименее уязвимая для рака группа крови

Установлена учеными наименее уязвимая для рака группа крови.
Evo-rus.com 08:19
Общество

Количество акций протеста в России в 2019 году стало рекордным

Эксперты Центра социально-трудовых прав в своём докладе «Как протестуют россияне» называют эту цифрой рекордом за последние годы, указывая в числе самых популярных причин для акций в третьем квартале увольнения врачей, экологическую ситуацию в Шиесе и выборы в Мосгордуму.
Бел.Ру 03:30
Энергетика

«Нафтогаз» допустил заключение договора по транзиту газа из России

"Нафтогаз", долго отвергавший любые предложения "Газпрома" о транзите газа через территорию Украины в Европу, сегодня, 25 ноября, пошел на частичный компромисс в переговорах.
Газета.Ru 09:06
Музыка

Тейлор Свифт стала рекордсменом по числу наград American Music Awards

Американская певица Тейлор Свифт стала рекордсменом по числу наград American Music Awards. Об этом сообщает Entertainment weekly.
Piter.tv 06:47
Гаджеты

Nokia опубликовала первый тизер грядущей новинки

На официальном аккаунте компании Nokia в социальной сети Twitter был опубликован твит о скорой презентации нового смартфона.
UfaTime.ru 23 ноября в 11:07
Хоккей

СКА одержал шестую победу подряд, обыграв «Куньлунь»

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги СКА принимал в Санк-Петербурге «Куньлунь Ред Стар».
Чемпионат 13:50
Армия и оружие

Модернизированный ракетоносец Ту-160М передадут военным в 2021 году

"РГ" уже писала о том, что первый стратегический ракетоносец, построенный с нуля по модернизированному проекту Ту-160М, передадут на испытания в конце следующего года.
Российская газета 03:46
Общество

Курганский священник отказался крестить девочку с родимым пятном

Курганский священнослужитель отказался крестить девочку с большим родимым пятном, так как якобы оно «может быть заразным».
REGNUM 09:24
Происшествия

Около 14 тысяч овец утонули в Черном море

Газета.Ru 03:29
Кино

Минкульт частично отказал в прокате фильму «Дау» Ильи Хржановского

Минкульт отказал в выдаче прокатных удостоверений четырем фильмам из проекта российского режиссера Ильи Хржановского «Дау», сообщает пресс-служба ведомства.
Ведомости 13:29
Культура

Скончался актер из фильма «Золотой теленок» Виктор Семенов

Актер Театра на Таганке, заслуженный артист РФ Виктор Семенов умер 25 ноября в возрасте 76 лет.
Пятый канал 09:00
Политика

Почти две трети украинцев одобряют политику Зеленского

Отмечается, что 63% респондентов позитивно относятся к политическому курсу нынешнего главы государства, 13% дали ему негативную оценку, 24% затруднились с ответом.
Инфорос 08:07
Культура

Лещенко раскритиковал Вовк за слова о Ротару

Народный артист России Лев Лещенко прокомментировал слова концертного директора Софии Ротару Сергея Лаврова, который посчитал "заказом" критику в адрес певицы из-за ее планов выступить в Москве на "Песне года".
Газета.Ru вчера в 05:51
Авто

Lamborghini представила суперкар для геймеров

Ранее Lamborghini представила гибридный суперкар Sian.
Профиль 12:40
Происшествия

Армия получала вместо отечественных радиостанций их дешевые китайские аналоги

Как сообщает ОТР со ссылкой на Главную военную прокуратуру, в 2016-м году компания «Компас-Р» подменила отечественные радиостанции дешевыми китайскими аналогами худшего качества.
Общественное телевидение России 11:37
Происшествия

В центре Харькова взорвали машину адвоката

В Харькове неизвестные злоумышленники совершили покушение на адвоката Андрея Гагуна, подорвав его автомобиль.
Новостной фронт 09:55
Армия и оружие

Тихоокеанский флот получил первую «Варшавянку»

Первая дизель-электрическая подводная лодка проекта 636.3 под именем "Петропавловск-Камчатский" передана Тихоокеанскому флоту.
Вести.Ru 04:12
Авто

Эксперт рассказал, как не дать автомобилю «замерзнуть»

Автоэксперт Кирилл Милешкин рассказал, какие механизмы в автомобиле наиболее часто замерзают с наступлением морозов и что нужно делать, чтобы этого не произошло.
РИА Новости 23 ноября в 09:32
Общество

Елена Голухова назначена врио директора центра имени Бакулева

Ранее глава Минздрава России Вероника Скворцова сообщила, что Бокерия перешёл с поста директора на должность почётного президента центра Бакулева.
RT на русском 11:04
Происшествия

Завернутого в плед младенца оставили на морозе в кустах в Подмосковье

В поселке Дружба городского округа Раменское Московской области в кустах нашли плачущего новорожденного ребенка, завернутого в плед.
Lenta.ru 10:59
Как работают Яндекс.Новости?
Главное