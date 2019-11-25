Экономика

РБКРБКЦБ предложил новый способ борьбы с «зарплатным рабством»

Что предлагает ЦБ для борьбы с «зарплатным рабством» Предоставить работнику право на бесплатный вывод денежных средств с банковской карты, выпущенной в рамках зарплатного проекта, на счета этого же физического лица в других банках.
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ЦБ предложил новый способ борьбы с «зарплатным рабством»

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