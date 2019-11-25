Экономика
РБКЦБ предложил новый способ борьбы с «зарплатным рабством»
Что предлагает ЦБ для борьбы с «зарплатным рабством» Предоставить работнику право на бесплатный вывод денежных средств с банковской карты, выпущенной в рамках зарплатного проекта, на счета этого же физического лица в других банках.
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с чего всё началось
Также Банк России предлагает дать возможность получать зарплату через Систему быстрых платежей по номеру телефона, так как благодаря данной технологии работодатель не сможет заблокировать право работника на выбор банка, сказано в докладе.Взгляд.ру25 ноября в 13:28
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Жириновский назвал Украину поджигателем войны
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Политика
Президент Путин запустит трассу М11 и заложит новый патрульный корабль
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Исследование, проведенное учеными из Государственного университета Сан-Паулу (UNESP) в Марилии, Бразилия, показывает, что прослушивание инструментальной музыки во время вождения может снять сердечный стресс.
Происшествия
МАК назвал причиной крушения Boeing в Ростове-на-Дону ошибку пилотов
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В ДТП с автобусом и электричкой под Астраханью пострадали 10 человек
В Астраханской области в результате столкновения автобуса и электрички пострадали 10 человек.
Политика
NI: США стоит пересмотреть свою позицию по Крыму
Журнал The National Interest призвал США пересмотреть отношение к вопросу принадлежности Крыма и "смириться" с судьбой черноморского полуострова.
Политика
Четыре страны обратились к России с требованием по Украине
«В контексте возвращения Украине кораблей, которые были незаконно захвачены Россией в 2018 году, мы призываем РФ выполнить свои международные обязательства, обеспечив беспрепятственный доступ в украинские порты в Азовском море и свободу навигации», — добавили главы МИД четырех стран.
Шоу-бизнес
Данко пристыдил Лолиту и обвинил в корысти к бывшему мужу
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Экономика
Сбербанк профинансирует строительство первой платной дороги в Москве
Сбербанк одобрил АО «Новая концессионная компания» (НКК) бридж-кредит на 2 млрд руб. на финансирование строительства первой платной дороги в Москве: Северного дублера Кутузовского проспекта.
Футбол
В матче Лиги чемпионов ЮФО-СКФО болельщики избили судей и футболистов
Общество
В списке расстрелянных на майдане нашли фальсификации
Политика
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Партия «Европейская солидарность» экс-президента Украины Петра Порошенко потребовала от власти не допустить возобновления прямых закупок газа из России, назвав это угрозой для национальной безопасности страны.
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26 ноября стало известно, что Владислав и Сизых спасли девятилетнюю девочку от изнасилования.
Армия и оружие
Увеличена дальность поражения одной из самых точных винтовок России
Винтовка ORSIS Т-5000, на базе которой создан снайперский комплекс "Точность", - разработка оружейного завода "Промтехнология" (бренд ORSIS).
Политика
США заморозили помощь Украине после разговора Трампа с Зеленским
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Происшествия
На серой ветке московского метро человек упал на рельсы
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Общество
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