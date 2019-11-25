с чего всё началось

Что предлагает ЦБ для борьбы с «зарплатным рабством» Предоставить работнику право на бесплатный вывод денежных средств с банковской карты, выпущенной в рамках зарплатного проекта, на счета этого же физического лица в других банках.

Политика Жириновский назвал Украину поджигателем войны Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что Россия может превентивно уничтожить Украину, назвав страну "поджигателем войны".

Происшествия В Приморье задержали подозреваемого в убийстве 17-летней девушки Правоохранители в Приморье задержали мужчину по подозрению в убийстве 17-летней девушки, чье тело нашли в реке Уссури, сообщает региональное СУСК РФ.

Общество В Роструде рассказали, как сделать 31 декабря выходным Работники могут получить выходной 31 декабря, которое в этом году выпадает на вторник и является рабочим днем, если работодатель предоставит дополнительный день отдыха.

Общество Лавров прокомментировал рекомендации WADA в отношении России Зюганов призвал разоблачать «мурло» англосаксов и биться за Олимпиаду Кроме того, он призвал не делать поспешных выводов после рекомендации WADA, а дождаться решения в отношении России.

Музыка Билли Айлиш получила премию The American Music Awards The American Music Awards (AMAs) — ежегодная музыкальная премия, созданная в 1973 году Диком Кларком для телеканала ABC, когда у тех закончился контракт на трансляцию «Грэмми».

Политика «Нафтогаз» пригрозил забирать в свои хранилища транзитный газ из РФ Исполнительный директор компании «Нафтогаз» Юрий Витренко заявил, что Украина будет закачивать транзитный газ из России в подземные хранилища, если не будет заключен соответствующий контракт между странами, сообщает ТАСС.

Общество Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.

Наука Прослушивание музыки во время вождения снижает сердечный стресс Исследование, проведенное учеными из Государственного университета Сан-Паулу (UNESP) в Марилии, Бразилия, показывает, что прослушивание инструментальной музыки во время вождения может снять сердечный стресс.

Политика Четыре страны обратились к России с требованием по Украине «В контексте возвращения Украине кораблей, которые были незаконно захвачены Россией в 2018 году, мы призываем РФ выполнить свои международные обязательства, обеспечив беспрепятственный доступ в украинские порты в Азовском море и свободу навигации», — добавили главы МИД четырех стран.

Шоу-бизнес Данко пристыдил Лолиту и обвинил в корысти к бывшему мужу Фото: Лолита Милявская и Дмитрий Иванов Сам же Данко тоже очень сильно переживал из-за расставания с Лолитой и неоднократно хотел обратно сойтись с ней.

Экономика Сбербанк профинансирует строительство первой платной дороги в Москве Сбербанк одобрил АО «Новая концессионная компания» (НКК) бридж-кредит на 2 млрд руб. на финансирование строительства первой платной дороги в Москве: Северного дублера Кутузовского проспекта.

Политика Партия Порошенко призвала не допустить прямых поставок газа из России Партия «Европейская солидарность» экс-президента Украины Петра Порошенко потребовала от власти не допустить возобновления прямых закупок газа из России, назвав это угрозой для национальной безопасности страны.

Политика США заморозили помощь Украине после разговора Трампа с Зеленским Белый дом принял первые меры по заморозке военной помощи Украине 25 июля, то есть в день, когда состоялся телефонный разговор Дональда Трампа и Владимира Зеленского, сообщает издание Hill со ссылкой на документы бюджетного комитета Палаты представителей конгресса.