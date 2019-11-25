Экономика
РБКЦБ предложил новый способ борьбы с «зарплатным рабством»
Что предлагает ЦБ для борьбы с «зарплатным рабством» Предоставить работнику право на бесплатный вывод денежных средств с банковской карты, выпущенной в рамках зарплатного проекта, на счета этого же физического лица в других банках.
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с чего всё началось
Также Банк России предлагает дать возможность получать зарплату через Систему быстрых платежей по номеру телефона, так как благодаря данной технологии работодатель не сможет заблокировать право работника на выбор банка, сказано в докладе.Взгляд.рувчера в 13:28
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Главком ВСУ оценил возможность военной агрессии со стороны России
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Два человека пострадали в результате стрельбы у школы на северо-западе США. Инцидент произошел в американском городе Ванкувер.
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