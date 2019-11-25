Экономика
РБКЦБ предложил новый способ борьбы с «зарплатным рабством»
Что предлагает ЦБ для борьбы с «зарплатным рабством» Предоставить работнику право на бесплатный вывод денежных средств с банковской карты, выпущенной в рамках зарплатного проекта, на счета этого же физического лица в других банках.
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Общество
Умерла советская разведчица Гоар Вартанян
Энергетика
«Нафтогаз» допустил заключение транзитного договора с Россией
Исполнительный директор украинской компании "Нафтогаз" Юрий Витренко допустил заключение годового контракта на транзит российского газа.
Общество
VR-очки для коров протестировали в Подмосковье
На подмосковной ферме протестировали прототип очков виртуальной реальности для коров, сообщается на сайте Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Шоу-бизнес
Сына Елены Яковлевой избили за-за татуировок
Сын известной актрисы Елены Яковлевой, Денис Шальных, когда-то украсил свое тело татуировками.
Политика
Лукашенко назвал Калининград «нашей областью»
Политика
Медведев заявил, что Россия первой не будет отменять контрсанкции
Россия не будет первой отменять ограничительные меры, введенные в ответ на санкции против Москвы, а некоторые российские компании и вовсе хотели бы сохранения контрсанкций навсегда.
Политика
МИД РФ одобрил решение суда в Гааге по инциденту в Керченском проливе
Россия «полностью удовлетворена» первым решением арбитражного трибунала в Гааге по инциденту в Керченском проливе в 2018 году, сообщается на сайте МИД России.
Политика
Минюст назвал причины иска к партии «Гражданская инициатива»
Ранее в суде РИА Новости рассказали, что Минюст просит Верховный суд РФ приостановить деятельность партии "Гражданская инициатива".
Кино
Фильму «Дау» Ильи Хржановского частично отказали в прокате в России
Минкультуры РФ отказал в выдаче прокатного удостоверения фильмам режиссёра Ильи Хржановского "Дау" в связи с тем, что они "содержит материалы, пропагандирующие порнографию", сообщили в пресс-службе ведомства.
Происшествия
Дело историка Соколова передали в центральный аппарат СК
Уголовное дело историка Олега Соколова, который обвиняется в убийстве 24-летней Анастасии Ещенко, передано в центральный аппарат Следственного комитета России, сообщил его адвокат Александр Почуев.
Общество
Количество акций протеста в России в 2019 году стало рекордным
Эксперты Центра социально-трудовых прав в своём докладе «Как протестуют россияне» называют эту цифрой рекордом за последние годы, указывая в числе самых популярных причин для акций в третьем квартале увольнения врачей, экологическую ситуацию в Шиесе и выборы в Мосгордуму.
Происшествия
К поиску пропавшего мальчика присоединилась мама Лизы Киселевой
Как стало известно ИА «Регион 64», в поисках ребенка участвует и мама погибшей Лизы Киселевой Елена.
Наука
Ученые выяснили, какие состояния при беременности связаны с последующим ожирением у ребенка
Политика
На Украине оценили возможность военной агрессии со стороны России
Глава украинского Генштаба Руслан Хомчак прокомментировал возможность военной агрессии со стороны России.
Футбол
Шатов: если «Зенит» достоин, то выйдет в плей-офф Лиги чемпионов
Полузащитник "Зенита" Олег Шатов считает, что если санкт-петербургский клуб достоин играть в плей-офф футбольной Лиги чемпионов, то сможет выйти из группы.
Кино
В декабре «Союзмультфильм» выпустит продолжение мультфильма «Умка»
Экономика
Банки захотели оценивать долговую нагрузку россиян по их расходам
Дискуссия о расчете ПДН Российские банки с 1 октября обязаны рассчитывать показатель долговой нагрузки заемщиков по методике ЦБ.
Религия
Работа подворья Александрийского патриархата приостановлена в Москве
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл приостановил работу Александрийского подворья в российской столице.
Религия
Празднование Рождества предложили перенести на Украине
Рождество на Украине следует праздновать по григорианскому календарю — 25 декабря.
Происшествия
Камера сняла, как машину с Кулебой и сыновьями протаранил микроавтобус
Кулеба с двумя сыновьями и 21-летний водитель микроавтобуса находятся в больнице.
Политика
Зеленский заявил, что готов к встрече в «нормандском формате» в Париже
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов к встрече в "нормандском формате" (Франция, Германия, РФ и Украина), которая пройдёт 9 декабря в Париже.
Авто
В 2020 году цены на автомобили повысятся из-за утильсбора
Премьер России Дмитрий Медведев утвердил увеличение ставок утильсбора с 1 января 2020 год, сообщила газета "Коммерсантъ" в понедельник.
Шоу-бизнес
Пугачева сделала Орбакайте вечерний макияж
В кадре поп-дива засняла процесс создания своего макияжа. В качестве визажиста неожиданно для поклонников выступила сама Алла Пугачева.
Общество
Диетолог перечислила самые вредные продукты для завтрака
Хлопья без сахара являются лучшим выбором для завтрака, заявила диетолог Сьюзи Баррелл.
Общество
Суд изъял имущество экс-главы Марий-Эл на 2,2 млрд рублей
Нижегородский суд принял решение обратить в доход государства имущество бывшего главы Марий-Эл Леонида Маркелова, который обвиняется в получении взятки.
Шоу-бизнес
Жена актёра Игоря Петренко пожаловалась на нехватку денег
Жена российского актёра Игоря Петренко Кристина Бродская пожаловалась на нехватку денег.
Происшествия
СК проверит информацию о нападении на врача Псковской детской больницы
Следственные органы проводят проверку информации в СМИ о нападении на врача Псковской детской областной больницы, сообщает региональное СУСК РФ.
Общество