Экономика
РБКЦБ предложил новый способ борьбы с «зарплатным рабством»
Что предлагает ЦБ для борьбы с «зарплатным рабством» Предоставить работнику право на бесплатный вывод денежных средств с банковской карты, выпущенной в рамках зарплатного проекта, на счета этого же физического лица в других банках.
Читать в источнике
Оценить85
с чего всё началось
Также Банк России предлагает дать возможность получать зарплату через Систему быстрых платежей по номеру телефона, так как благодаря данной технологии работодатель не сможет заблокировать право работника на выбор банка, сказано в докладе.Взгляд.рувчера в 13:28
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7067 источников, обновлено в 00:51, Ашберн
Футбол
Сорокин заявил о продолжении подготовки России к Евро-2020
Россия продолжает подготовку к проведению матчей чемпионата Европы по футболу, который должен пройти в 2020 году.
Политика
Украина заявила о закачивании транзитного газа в свои хранилища
Если Москва и Киев не подпишут транзитный договор, то начиная со следующего года «Нафтогаз» будет закачивать российский транзитный газ в подземные хранилища.
Общество
Новолуние 26 ноября: что можно и что нельзя делать в этот день
Новолуние 26 ноября 2019 года произойдет с 29 на 30 лунный день, когда ночное светило будет находиться в знаке Стрелец.
Политика
МИД одобрил решение суда в Гааге по керченскому инциденту
МИД РФ оценил тот факт, что межгосударственный арбитражный трибунал в Гааге учел позицию Москвы при обсуждении иска по делу о нарушении украинскими военными кораблями госграницы РФ в Керченском проливе в ноябре прошлого года.
Гаджеты
В России появится смартфон Huawei Mate 30 Pro без сервисов Google
Стоит отметить, что в Европе указная модель смартфона предлагается тоже без сервисов Google.
Кино
Сериал по «Властелину колец» продлят на второй сезон
Сериал про вселенную "Властелина колец" будет продлен на второй сезон, сейчас идут съемки первого сезона сериала студии Amazon, сообщает издание Variety.
Происшествия
В Албании произошло мощное землетрясение, сотни пострадавших
В результате мощного землетрясение в Албании сотни человек пострадали, несколько жилых домов обрушились.
Общество
Роспотребнадзор дал советы при покупке товаров в «черную пятницу»
Роспотребнадзор дал покупателям советы по приобретению товаров в преддверии «черной пятницы».
Политика
Медведев отказался отменять контрсанкции
Москва не будет по своей инициативе отменять контрсанкции, введенные в ответ на западные ограничения, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Авто
Lada Vesta с вариатором вышла в продажу
Компания «АвтоВАЗ» приступила к продажам обновленной Lada Vesta, оснащенной автоматической бесступенчатой коробкой передач (вариатор).
Экономика
Крупнейший в России индустриальный парк появится в Подмосковье
Концерн "Русич" выкупил 450 га земли в Домодедовском районе Московской области и планирует за 15 лет построить на ней индустриальный парк площадью 1,5 млн кв. м. Представители "Русича" не афишируют ни продавца, ни сумму сделки, но инсайдеры говорят, что земли продали структуры казахстанского БТА-банка, пишет "Коммерсант".
Происшествия
В Уфе вахтовый автобус врезался в жилой дом
Четыре человека пострадали в результате аварии в Уфе: вахтовый автобус врезался в жилой пятиэтажный дом, сообщили ТАСС во вторник в ГУ МЧС по Башкирии.
Политика
Сенцов призвал вернуть Украине ядерное оружие
Украине нужно вернуть ядерную бомбу, а не вести переговоры по Донбассу, заявил украинский режиссер Олег Сенцов во время своего выступления в Европарламенте 26 ноября.
Шоу-бизнес
Супруга Игоря Петренко не может купить коньки для дочери
Музыка
Светлана Лобода снялась в клипе лидера Rammstein
Интересно, что одну из ролей в видео исполнила певица Светлана Лобода, которой приписывают роман с лидером группы Rammstein - Тиллем Линдеманном.
Общество
Украинского чиновника выгнали из бара за критику песен Газманова
На заместителя мэра украинского Славянска Андрея Рубана напали посетители ночного клуба из-за требования выключить песни Олега Газманова.
Здоровье
Немецкий врач: эти 5 продуктов можно считать лекарством
«В мёде есть дезинфицирующий метилглиоксаль (MGO), который исцеляет наш организм», - объясняет Рубин.
Наука
Новокаледонские вороны могут контролировать себя как дети
В результате птицы успешно прошли когнитивный тест и доказали, что могут контролировать себя почти так же, как и дети, пишет Naked Science.
Спорт
Олимпийский чемпион по прыжкам в воду дисквалифицирован на 1,5 года
На 18 месяцев дисквалифицирован олимпийский чемпион по прыжкам в воду 2012 года Илья Захаров.
Происшествия
МВД проверит данные об изнасиловании в Сочи следователя перед суицидом
Правоохранительные органы проверят информацию о том, что изнасилование девушки-следователя коллегой в Сочи послужило причиной для ее самоубийства.
Технологии
Создание единого поставщика телеконтента оценили в 50 млрд рублей
На создание единого поставщика контента 20 общедоступных телеканалов в Сети потребуются дополнительные 50 млрд рублей.
Общество
Мантуров не ждет роста цен на российские авто из-за роста утильсбора
«Роста цен на автомобили российского производства не ожидается, так как в отношении российских производителей действуют меры государственной поддержки», — подчеркнул Мантуров.
Космос
В NASA назвали даты возможного столкновения Земли с астероидом
В NASA назвали даты возможного столкновения Земли с гигантским астероидом Апофис.
Энергетика
Цены на электричество на Украине поднимут до «реального рыночного уровня»
По словам Оржеля, в следующем году Украина еще не откажется от льгот полностью, но точно существенно уменьшит их объем.
Происшествия
В Кузбассе пенсионерку осудили за попытку сбыта партии героина
Заводский районный суд в Кемерове приговорил к пяти годам лишения свободы 79-летнюю пенсионерку за покушение на сбыт героина в крупном размере.
Спорт
Россия может лишиться Олимпиады, Евро-2020, а спортсмены уедут. Интервью с главой РУСАДА о будущем российского спорта
Глава Российского антидопингового агентства Юрий Ганус заявил, что если Россия пропустит Олимпиаду, то многие спортсмены покинут российскую юрисдикцию.
Политика
«Рособоронэкспорт» заявил о планах поставки Турции второго полка С-400
Россия рассчитывает передать Турции второй полк С-400 по опциону, технические вопросы уже решены.
Общество
Скворцова опровергла слухи об увольнении кардиохирурга Лео Бокерии
Происшествия
Из музея в Дрездене украли драгоценности на миллиард евро
Сумма ущерба оценивается примерно в миллиард евро.
Общество
В России могут ввести маркировку домашних животных
Минсельхоз внесёт в Госдуму законопроект об обязательной регистрации домашних животных до конца 2019 года.