с чего всё началось

Что предлагает ЦБ для борьбы с «зарплатным рабством» Предоставить работнику право на бесплатный вывод денежных средств с банковской карты, выпущенной в рамках зарплатного проекта, на счета этого же физического лица в других банках.

Общество Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.

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Авто Новый Mercedes-Benz GLA: первое изображение Компания Mercedes-Benz опубликовала первый тизер кроссовера GLA второго поколения. На нём новинка изображена в профиль.

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Политика Зеленский назвал отношения Украины с Россией «очень сложными» Комментируя призывы Коломойского к скорейшей нормализации отношений между Киевом и Москвой, Зеленский назвал их на нынешнем этапе "очень сложными", передает РИА Новости.

Общество Налоговым преступлениям установили срок давности Верховный суд предписал за точку отсчета брать момент неуплаты Срок давности по уголовным делам о налоговых преступлениях будет отсчитываться с момента неуплаты сбора или налога в установленном законом порядке.

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Общество Медведев прокомментировал возможность освобождения малоимущих от НДФЛ Председатель правительства прокомментировал заявление главы ВТБ Андрея Костина о целесообразности освобождения малоимущих от уплаты этого налога.

Происшествия Вахтовый автобус врезался в жилой дом в Уфе Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Республике Башкортостан, утром 26 ноября вахтовый автобус КАвЗ врезался в пятиэтажный жилой дом на проспекте Октября в Уфе.

Игры В России действуют скидки до 9000 рублей на консоли Xbox One До 2 декабря в сетях «М.Видео», «Эльдорадо», DNS и других магазинах действуют скидки до 9000 рублей на различные комплекты Xbox One, в том числе и на самые новые.