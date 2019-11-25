Экономика

РБКРБКЦБ предложил новый способ борьбы с «зарплатным рабством»

Что предлагает ЦБ для борьбы с «зарплатным рабством» Предоставить работнику право на бесплатный вывод денежных средств с банковской карты, выпущенной в рамках зарплатного проекта, на счета этого же физического лица в других банках.
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с чего всё началось
Также Банк России предлагает дать возможность получать зарплату через Систему быстрых платежей по номеру телефона, так как благодаря данной технологии работодатель не сможет заблокировать право работника на выбор банка, сказано в докладе
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Взгляд.ру13:28

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Найден новый способ борьбы с «зарплатным рабством»

Lenta.ru12:54

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ТАСС15:57

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Коммерсантъ14:27

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РИА Новости16:25

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Rambler News Service12:51

ЦБ предложил сделать бесплатным перевод зарплаты на счета в других банках

Ведомости12:39

ЦБ предложил новый способ борьбы с «зарплатным рабством»

РБК11:42
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