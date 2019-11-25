Экономика
РБКЦБ предложил новый способ борьбы с «зарплатным рабством»
Что предлагает ЦБ для борьбы с «зарплатным рабством» Предоставить работнику право на бесплатный вывод денежных средств с банковской карты, выпущенной в рамках зарплатного проекта, на счета этого же физического лица в других банках.
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с чего всё началось
Также Банк России предлагает дать возможность получать зарплату через Систему быстрых платежей по номеру телефона, так как благодаря данной технологии работодатель не сможет заблокировать право работника на выбор банка, сказано в докладе.Взгляд.ру13:28
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Энергетика
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Общество
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Сумма ущерба оценивается примерно в миллиард евро.
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Подведены итоги конкурса на самое веселое название населенного пункта, итоги которого определили более 300 тысяч принявших участие в голосовании пользователей.
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Сегодня представители немецкого производителя Mercedes-Benz провели презентацию нового респектабельного кроссовера модели Maybach GLS.
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Технологии
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По данным ресурса 9to5google, многие игры не работают в разрешении 4K при 60 FPS.
Политика
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Общество
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Политика
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Верхняя палата российского парламента одобрила в понедельник 25 ноября проект закона, позволяющий признавать иностранными агентами физические лица, которые получают зарубежное финансирование, распространяют сообщения СМИ-иноагентов или участвуют в их создании.