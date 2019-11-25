с чего всё началось

Что предлагает ЦБ для борьбы с «зарплатным рабством» Предоставить работнику право на бесплатный вывод денежных средств с банковской карты, выпущенной в рамках зарплатного проекта, на счета этого же физического лица в других банках.

Общество Суд изъял имущество экс-главы Марий Эл Маркелова на 2,2 млрд рублей Районный суд Нижнего Новгорода обратил в доход государства имущество обвиняемого во взятке бывшего главы республики Марий Эл Леонида Маркелова и его супруги на общую сумму около 2,2 млрд рублей.

Авто Новая Niva перестанет быть Chevrolet К сожалению, работы над новинкой были приостановлены в том же году из-за ухода бренда Chevrolet с отечественного рынка.

Энергетика Зависит от транзита: на Украине ждут исторический минимум цены на газ Бонусом от подписания нового транзитного договора между Украиной и Россией может стать снижение цены на газ до исторического минимума, заявил сегодня, 25 ноября, украинский министр энергетики Алексей Оржель.

Общество Илон Маск объяснил, почему разбилось бронированное стекло электрического пикапа Tesla Cybertruck В ходе анонса компанией Tesla электрического пикапа Cybertruck на прошлой неделе было полно сюрпризов, но наиболее шокирующим был момент, когда ведущий дизайнер Франц фон Хольцхаузен (Franz von Holzhausen) в попытке показать надёжность бронированных стёкол Armor Glass разбил два из них металлическим шаром.

Происшествия Дело историка Соколова передали в центральный аппарат СКР Делом бывшего доцента СПбГУ 63-летнего Олега Соколова, который обвиняется в убийстве 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко, займется центральный аппарат Следственного комитета России (СКР), сообщил его адвокат Александр Почуев.

Политика Кремль назвал «обычным фоном» зафиксированный в России рост протестов По данным ЦСТП, в России ежегодно проходит от 1,2 тыс. до 1,5 тыс. уличных протестов, однако в текущем году уже за первые девять месяцев произошли 1443 такие акции, в том числе 580 в третьем квартале.

Политика Посольство РФ осудило решение Чехии установить памятник «власовцам» Инициатива установки памятника «власовцам» в районе Прага-Ржепорые нарушит обязательство Чехии как участника Конвенции о неприменимости срока давности к военным преступлениям и преступлениям против человечества.

Экономика Россияне в среднем хранят на депозитах 200 тыс. рублей Отмечается, что за девять месяцев 2019 года размер депозитов в российских банках вырос на 3,1% (891 млрд рублей), а за период с 1 октября 2018 года по 1 октября 2019 года рост составил 9% (2,4 трлн рублей).

Спорт CRC WADA рекомендовал запретить флаг РФ на международных турнирах Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (CRC WADA) рекомендовал запретить появление российского флага на международных соревнованиях в течение четырех лет, об этом говорится в заявлении комитета, опубликованном на официальном сайте WADA.

Экономика Часть россиян не будут получать пенсию Как объяснила Тучкова, при зарплате в 20 тысяч рублей сейчас россияне смогут заработать всего два пенсионных балла за год, которые составляют прибавку меньше 200 рублей к будущей пенсии.

Футбол В «Челси» рассказали о нежелании Абрамовича продавать клуб Президент английского футбольного клуба «Челси» Брюс Бак отреагировал на слухи о возможной продаже клуба его российским владельцем Романом Абрамовичем.

Технологии ВКР-19 защитила спутниковый диапазон Предполагается, что наличие этих дополнительных полос частот ускорит развитие мобильной широкополосной связи, массовых межмашинных коммуникаций, интеллектуальных транспортных систем, умных городов, в итоговом документе ВКР-19.

Политика Жириновский предлагает расширить пределы самообороны Лидер ЛДПР собирается внести в Госдуму законопроект, который дополнит статью 37 УК РФ "Необходимая оборона" пунктом о том, что действия с целью защиты себя и своих родных от насилия или угрозы его применения, а также направленные на защиту имущества нельзя считать превышением пределов самообороны.

Общество Армия получала вместо отечественных радиостанций их дешевые китайские аналоги Как сообщает ОТР со ссылкой на Главную военную прокуратуру, в 2016-м году компания «Компас-Р» подменила отечественные радиостанции дешевыми китайскими аналогами худшего качества.

Политика Путин поговорил с Зеленским о передаче Украине кораблей Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с украинским коллегой Владимиром Зеленским, обсудив, в числе прочего, передачу Киеву кораблей, задержанных в Керченском проливе, сообщила пресс-служба Кремля.