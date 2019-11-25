Экономика
РБКЦБ предложил новый способ борьбы с «зарплатным рабством»
Что предлагает ЦБ для борьбы с «зарплатным рабством» Предоставить работнику право на бесплатный вывод денежных средств с банковской карты, выпущенной в рамках зарплатного проекта, на счета этого же физического лица в других банках.
Читать в источнике
Оценить66
с чего всё началось
Также Банк России предлагает дать возможность получать зарплату через Систему быстрых платежей по номеру телефона, так как благодаря данной технологии работодатель не сможет заблокировать право работника на выбор банка, сказано в докладе.Взгляд.ру13:28
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7067 источников, обновлено в 20:20, Ашберн
Музыка
Светлана Лобода снялась в клипе лидера Rammstein
Общество
Суд изъял имущество экс-главы Марий Эл Маркелова на 2,2 млрд рублей
Районный суд Нижнего Новгорода обратил в доход государства имущество обвиняемого во взятке бывшего главы республики Марий Эл Леонида Маркелова и его супруги на общую сумму около 2,2 млрд рублей.
Авто
Новая Niva перестанет быть Chevrolet
К сожалению, работы над новинкой были приостановлены в том же году из-за ухода бренда Chevrolet с отечественного рынка.
Энергетика
Зависит от транзита: на Украине ждут исторический минимум цены на газ
Бонусом от подписания нового транзитного договора между Украиной и Россией может стать снижение цены на газ до исторического минимума, заявил сегодня, 25 ноября, украинский министр энергетики Алексей Оржель.
Политика
Алиханов объяснил слова Лукашенко о «своей» Калининградской области
Президент Белоруссии Александр Лукашенко не подразумевал ничего плохого, назвав Калининградскую область "своей", заявил РБК глава региона Антон Алиханов.
Общество
Курганский священник отказался крестить девочку с родимым пятном
Курганский священнослужитель отказался крестить девочку с большим родимым пятном, так как якобы оно «может быть заразным».
Общество
В Госдуме поддержали идею сделать 31 декабря выходным днем
В Госдуме одобрили идею губернатора Томской области Сергея Жвачкина, который решил сделать 31 декабря выходным днем по просьбе женщин.
Общество
Илон Маск объяснил, почему разбилось бронированное стекло электрического пикапа Tesla Cybertruck
В ходе анонса компанией Tesla электрического пикапа Cybertruck на прошлой неделе было полно сюрпризов, но наиболее шокирующим был момент, когда ведущий дизайнер Франц фон Хольцхаузен (Franz von Holzhausen) в попытке показать надёжность бронированных стёкол Armor Glass разбил два из них металлическим шаром.
Происшествия
Дело историка Соколова передали в центральный аппарат СКР
Делом бывшего доцента СПбГУ 63-летнего Олега Соколова, который обвиняется в убийстве 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко, займется центральный аппарат Следственного комитета России (СКР), сообщил его адвокат Александр Почуев.
Экономика
Банки Европейского союза выводят средства из компаний США
О выводе средств из американского бизнеса четырьмя европейскими банками пишет 25 ноября Financial Times.
Общество
Диетолог перечислила самые вредные продукты для завтрака
Хлопья без сахара являются лучшим выбором для завтрака, заявила диетолог Сьюзи Баррелл.
Политика
Кремль назвал «обычным фоном» зафиксированный в России рост протестов
По данным ЦСТП, в России ежегодно проходит от 1,2 тыс. до 1,5 тыс. уличных протестов, однако в текущем году уже за первые девять месяцев произошли 1443 такие акции, в том числе 580 в третьем квартале.
Кино
Минкульт частично отказал в прокате фильму «Дау» Ильи Хржановского
Минкульт отказал в выдаче прокатных удостоверений четырем фильмам из проекта российского режиссера Ильи Хржановского «Дау», сообщает пресс-служба ведомства.
Общество
В России до конца года инициируют маркировку животных
В России инициируют обязательную идентификацию животных с помощью чипов и татуировок.
Политика
Посольство РФ осудило решение Чехии установить памятник «власовцам»
Инициатива установки памятника «власовцам» в районе Прага-Ржепорые нарушит обязательство Чехии как участника Конвенции о неприменимости срока давности к военным преступлениям и преступлениям против человечества.
Экономика
Россияне в среднем хранят на депозитах 200 тыс. рублей
Отмечается, что за девять месяцев 2019 года размер депозитов в российских банках вырос на 3,1% (891 млрд рублей), а за период с 1 октября 2018 года по 1 октября 2019 года рост составил 9% (2,4 трлн рублей).
Спорт
CRC WADA рекомендовал запретить флаг РФ на международных турнирах
Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (CRC WADA) рекомендовал запретить появление российского флага на международных соревнованиях в течение четырех лет, об этом говорится в заявлении комитета, опубликованном на официальном сайте WADA.
Экономика
Часть россиян не будут получать пенсию
Как объяснила Тучкова, при зарплате в 20 тысяч рублей сейчас россияне смогут заработать всего два пенсионных балла за год, которые составляют прибавку меньше 200 рублей к будущей пенсии.
Экономика
СМИ узнали о планах построить под Москвой крупнейший индустриальный парк
Основатель «Русича» Александр Ванчура предполагает, что строительство индустриального парка начнется в следующем году и продлится около 15 лет.
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк опубликовала снимок матери
Дочь Анастасии Заворотнюк Анна опубликовала в своем инстаграме новое фото матери.
Футбол
В «Челси» рассказали о нежелании Абрамовича продавать клуб
Президент английского футбольного клуба «Челси» Брюс Бак отреагировал на слухи о возможной продаже клуба его российским владельцем Романом Абрамовичем.
Здоровье
Сколько мандаринов можно съедать за день, поведали специалисты
Общество
Платье не по размеру передавило бюст и подчеркнуло живот Селены Гомес
Гладкая атласная ткань подчеркнула поплывший живот. Верх наряда немного сполз вниз и передавил бюст знаменитости.
Технологии
ВКР-19 защитила спутниковый диапазон
Предполагается, что наличие этих дополнительных полос частот ускорит развитие мобильной широкополосной связи, массовых межмашинных коммуникаций, интеллектуальных транспортных систем, умных городов, в итоговом документе ВКР-19.
Политика
Жириновский предлагает расширить пределы самообороны
Лидер ЛДПР собирается внести в Госдуму законопроект, который дополнит статью 37 УК РФ "Необходимая оборона" пунктом о том, что действия с целью защиты себя и своих родных от насилия или угрозы его применения, а также направленные на защиту имущества нельзя считать превышением пределов самообороны.
Общество
Армия получала вместо отечественных радиостанций их дешевые китайские аналоги
Как сообщает ОТР со ссылкой на Главную военную прокуратуру, в 2016-м году компания «Компас-Р» подменила отечественные радиостанции дешевыми китайскими аналогами худшего качества.
Политика
Путин поговорил с Зеленским о передаче Украине кораблей
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с украинским коллегой Владимиром Зеленским, обсудив, в числе прочего, передачу Киеву кораблей, задержанных в Керченском проливе, сообщила пресс-служба Кремля.
Политика
Сенатор США заявил о пересечении Турцией «красной линии» из-за С-400
Общество
Мантуров не ожидает подорожания автомобилей в России из-за утильсбора
Глава Минпромторга России Денис Мантуров заявил, что ведомство не ожидает существенного роста цен на автомобили российских и зарубежных производителей на фоне индексации ставок утилизационного сбора с 2020 года.
Здоровье
Вячеслав Лысаков: В Минздраве испугались, что получат по шапке
Минздрав отложил введение нового порядка до июля, пообещав за это время определиться с адекватными ценами.