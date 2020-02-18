Экономика

ВедомостиВедомостиЦБ предложил обновить признаки отмывания денег через НКО

По действующим правилам к признакам отмывания денег или финансирования терроризма через НКО относятся перечисления из-за рубежа средств на счета российских организаций, в том числе политических партий и различных фондов.
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с чего всё началось
Центробанк обновил признаки финансирования терроризма и отмывания денег с использованием некоммерческих организаций (НКО), в том числе иностранных, следует
 из проекта указания регулятора.
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ЦБ предложил обновить признаки отмывания денег через НКО

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На всемирно известном канале MetaBallStudios был обнародован видеоматериал, в котором ученые продемонстрировали реальные габариты астероидов в сравнении с объектами, расположенными на земном шаре.
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США ввели санкции против подразделения «Роснефти»

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