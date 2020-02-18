с чего всё началось

По действующим правилам к признакам отмывания денег или финансирования терроризма через НКО относятся перечисления из-за рубежа средств на счета российских организаций, в том числе политических партий и различных фондов.

Шоу-бизнес У Джигана и Самойловой родился четвертый ребенок Самойлова опубликовала снимок, на котором был виден ее округлившийся живот. Джиган и Оксана в браке уже семь лет.

Общество Газпром покинули два члена команды Миллера Как сообщало ИА REGNUM, в конце февраля 2019 года Газпром покинули заместители председателя правления Александр Медведев и Валерия Голубева.

Общество Россию обязали расплатиться с акционерами ЮКОСа Суд в Гааге удовлетворил апелляцию по иску на $50 млрд Апелляционный суд Гааги удовлетворил жалобу экс-акционеров ЮКОСа, обязав Россию выплатить компенсацию за экспроприацию активов нефтекомпании.

Политика В Конституции предложили закрепить неприкосновенность экс-президентов Председатель Союза женщин России, член рабочей группы по изменениям в Конституции Екатерина Лахова предложила закрепить в основном законе принцип неприкосновенности экс-президентов РФ.

Политика Россия и Турция подчеркнули приверженность договоренностям по Идлибу Дипломаты России и Турции на переговорах 17-18 февраля подчеркнули приверженность ранее достигнутым договоренностям по снижению напряженности и облегчению гуманитарной ситуации в идлибской зоне деэскалации.

Общество На Украине запретили показывать фильм с Зеленским Госкино Украины в 2019 году запретило к показу на территории страны пять фильмов, в том числе фильм "Восемь первых свиданий", в котором снималась российская актриса Екатерина Варнава, внесенная в список лиц, представляющих угрозу для безопасности Украины.

Происшествия Пьяный отец убил утюгом плакавшую четырехмесячную дочь Вопросы у следователей возникли и к органам соцобеспечения, поскольку те недоглядели за семьей, где отец беспрестанно налегал на спиртное, а мать имеет троих детей, но лишена родительских прав.

Авто Volkswagen готовит новый кроссовер семейства ID Как сообщает автомобильное издание 32cars.ru, компания Volkswagen намерена выпустить новый электрический кроссовер к 2023 году.

Космос В MetaBallStudios сравнили астероиды и земные объекты На всемирно известном канале MetaBallStudios был обнародован видеоматериал, в котором ученые продемонстрировали реальные габариты астероидов в сравнении с объектами, расположенными на земном шаре.