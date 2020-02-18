с чего всё началось

По действующим правилам к признакам отмывания денег или финансирования терроризма через НКО относятся перечисления из-за рубежа средств на счета российских организаций, в том числе политических партий и различных фондов.

ЖКХ Отключение услуг ЖКХ должникам могут запретить Госдума рассмотрит поправки в Жилищный кодекс России, которые подразумевают запрет на отключение услуг ЖКХ должникам в многоквартирных домах.

Гаджеты Выдвижной экран появится у смартфонов TCL Если многие производители активно занимаются выпуском устройств с гибким экраном, то в компании TCL намерены предложить девайс с выдвижным дисплеем.

Экономика Счётная палата проанализирует передачу акций Сбербанка правительству Аудитор Счётной палаты Алексей Саватюгин сообщил, что ведомство планирует проверить передачу Центробанком правительству контрольного пакета акций Сбербанка за счёт средств Фонда национального благосостояния (ФНБ).

Авто АвтоВАЗ запустил новый испытательный трек Пресс-служба компании сообщила, что на днях был открыт новый испытательный трек для автомобилей Lada, котоый заменит уличный полигон.

Политика В КС прокомментировали позицию судьи о правопреемнике СССР В Конституционном суде прокомментировали позицию судьи Константина Арановского, который предложил не считать Россию правопреемницей СССР, поскольку полагает, что Советский Союз — «незаконно созданное государство».

Происшествия Суд арестовал мужчину, напавшего на людей в храме в Москве Таганский суд Москвы арестовал на два месяца Ефима Ефимова, обвиняемого в нападении на двух человек в храме святителя Николая Чудотворца, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Экономика Работающим пенсионерам захотели индексировать пенсию В Государственную думу внесли законопроект с предложением индексировать пенсии работающим пенсионерам с 2020 года.

Политика В парламенте Грузии оппозиционеры включили гимн СССР В парламенте Грузии представители оппозиционных партий в ходе выступления спикера парламента Арчил Талаквадзе включили запись гимна СССР через мегафон.

Происшествия Канада начала процесс депортации экс-члена зондеркоманды Оберлендера "Начался процесс по распоряжению о депортации, но он еще далеко не закончен", — сообщил РИА Новости адвокат Оберлендера Рон Поултон, подчеркнув, что пока что не ведется какого-либо процесса экстрадиции.

Политика Янукович обратился к украинцам в годовщину беспорядков на Майдане Бывший президент Украины Виктор Янукович обратился к украинцам в связи с шестой годовщиной беспорядков на площади Майдан Независимости, в Киеве.