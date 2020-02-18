Экономика

ВедомостиВедомостиЦБ предложил обновить признаки отмывания денег через НКО

По действующим правилам к признакам отмывания денег или финансирования терроризма через НКО относятся перечисления из-за рубежа средств на счета российских организаций, в том числе политических партий и различных фондов.
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с чего всё началось
Центробанк обновил признаки финансирования терроризма и отмывания денег с использованием некоммерческих организаций (НКО), в том числе иностранных, следует
 из проекта указания регулятора.
РБК00:00

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ЦБ расширит основания блокировки счетов при переводах НКО

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ЦБ предложил ввести новые условия для выявления отмывания денег через НКО

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ЦБ предложил обновить признаки отмывания денег через НКО

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ЦБ обновит признаки отмывания денег через НКО

BFM.ru01:22

ЦБ введет новые условия для выявления отмывания денег через НКО

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Отключение услуг ЖКХ должникам могут запретить

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Армия Хафтара заявила об уничтожении турецкого судна с оружием в Ливии

Ливийская национальная армия фельдмаршала Халифы Хафтара объявила об уничтожении в порту Триполи турецкого судна с оружием и боеприпасами.
РИА Новости 08:17
Гаджеты

Выдвижной экран появится у смартфонов TCL

Если многие производители активно занимаются выпуском устройств с гибким экраном, то в компании TCL намерены предложить девайс с выдвижным дисплеем.
Rusargument вчера в 13:39
Экономика

В России изменятся правила получения пенсий на банковские карты

Пенсионное ведомство РФ информирует: те, кто вовремя не заменит карту, после 1 июля пенсий не получит.
ToDay News Ufa 07:32
Экономика

Счётная палата проанализирует передачу акций Сбербанка правительству

Аудитор Счётной палаты Алексей Саватюгин сообщил, что ведомство планирует проверить передачу Центробанком правительству контрольного пакета акций Сбербанка за счёт средств Фонда национального благосостояния (ФНБ).
RT на русском вчера в 14:52
Футбол

Тедеско может покинуть «Спартак» и возглавить немецкий клуб

Наставник может покинуть стан «красно-белых» и вернуться в Бундеслигу, сообщает Sportwetten24.
Свободная Пресса 06:22
Авто

АвтоВАЗ запустил новый испытательный трек

Пресс-служба компании сообщила, что на днях был открыт новый испытательный трек для автомобилей Lada, котоый заменит уличный полигон.
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Общество

Дибров рассказал о своем состоянии после госпитализации

Журналист и телеведущий Дмитрий Дибров рассказал во вторник, 18 февраля, о состоянии своего здоровья.
Известия 06:43
Политика

В КС прокомментировали позицию судьи о правопреемнике СССР

В Конституционном суде прокомментировали позицию судьи Константина Арановского, который предложил не считать Россию правопреемницей СССР, поскольку полагает, что Советский Союз — «незаконно созданное государство».
RT на русском вчера в 11:09
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Эдита Пьеха рассказала о своей пенсии

Артистка получает достойную пенсию.
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Происшествия

Ещё один россиянин заразился коронавирусом на лайнере в Японии

RT на русском 08:14
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Генри Сехудо назвал Петра Яна «уродливой коммунистической картошкой»

Второе – Тройной Чемпион хочет драться с тобой, Петр, но твой английский должен стать лучше, ты, уродливая коммунистическая картошка.
FightTime.ru 00:37
Происшествия

Суд арестовал мужчину, напавшего на людей в храме в Москве

Таганский суд Москвы арестовал на два месяца Ефима Ефимова, обвиняемого в нападении на двух человек в храме святителя Николая Чудотворца, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 06:56
Культура

Вышел трейлер сериала Стивена Спилберга «Удивительные истории»

Стрим-сервис Apple TV+ опубликовал трейлер сериала Стивена Спилберга «Удивительные истории».
Культуромания вчера в 14:46
Экономика

Работающим пенсионерам захотели индексировать пенсию

В Государственную думу внесли законопроект с предложением индексировать пенсии работающим пенсионерам с 2020 года.
Lenta.ru вчера в 21:18
Армия и оружие

ЛНР обвинила украинские войска в обстреле жилых домов

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Политика

В парламенте Грузии оппозиционеры включили гимн СССР

В парламенте Грузии представители оппозиционных партий в ходе выступления спикера парламента Арчил Талаквадзе включили запись гимна СССР через мегафон.
Газета.Ru 07:24
Происшествия

Канада начала процесс депортации экс-члена зондеркоманды Оберлендера

"Начался процесс по распоряжению о депортации, но он еще далеко не закончен", — сообщил РИА Новости адвокат Оберлендера Рон Поултон, подчеркнув, что пока что не ведется какого-либо процесса экстрадиции.
РИА Новости 02:12
Политика

Путин обсудит поправки к конституции с лидерами российских фракций

Президент России Владимир Путин согласился обсудить с лидерами партий в Государственной думе поправки к конституции.
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Трейлер порно-пародии на Соника

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В Нидерландах сообщили об отсутствии «Буков» в районе крушения MH17

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Общество

Суд Гааги обязал Россию выплатить $50 млрд бывшим акционерам ЮКОСа

Арбитраж обязал Россию выплатить экс-акционерам ЮКОСа $50 млрд компенсации за экспроприацию компании.
Ведомости 04:36
Политика

Янукович обратился к украинцам в годовщину беспорядков на Майдане

Бывший президент Украины Виктор Янукович обратился к украинцам в связи с шестой годовщиной беспорядков на площади Майдан Независимости, в Киеве.
Газета.Ru 06:22
Игры

Empire of Sin от студии Джона Ромеро выйдет осенью — релиз перенесли

Студия Romero Games, основанная создателем Doom Джоном Ромеро, перенесла дату релиза Empire of Sin.
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В Пермском крае врач отказала в приеме пациенту с ВИЧ

Как передает издание портал «59.ru» со ссылкой на заявление члена Общественной наблюдательной комиссии по правам осужденных в Пермском крае Анну Каргапольцеву, которая отправилась вместе с мужчиной в поликлинику, терапевт отказала ему в приеме.
Главный региональный 06:13
Здоровье

В поликлиниках России исчезнут кабинеты психологов и стоматологов

Поправки вступили в силу с 15 февраля. Кабинетов стоматологов и психологов в поликлиниках больше не будет.
ИА Городские вести. Волгоград 16 февраля в 23:21
Шоу-бизнес

Ольга Бузова прыгнула в толпу со сцены, но ее никто не поймал

Во время концерта звезда решила прыгнуть в толпу зрителей, чтобы те на руках пронесли её над танцполом.
Новая Кубань вчера в 07:58
Армия и оружие

Украину уличили в поставках военной продукции в Россию

Деловое.ТВ вчера в 04:49
Фигурное катание

Умер украинский фигурист Николай Бондарь

Известия вчера в 17:58
Общество

Госдума приняла закон о бесплатном питании для школьников

Государственная дума приняла в третьем, окончательном чтении закон, который предусматривает обеспечение учащихся начальных классов горячим питанием.
Вести.Ru 05:51
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