Центральный банк РФ готовит законодательную инициативу, по которой финансовые организации будут обязаны рассматривать по существу претензии граждан, сейчас такой обязанности у них нет, рассказал руководитель службы по защите прав потребителей ЦБ Михаил Мамута во вторник на Международном финансовом конгрессе.

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С чего всё началось ЦБ намерен обязать финкомпании отвечать на претензии граждан Банк России готовит законопроект, согласно которому финансовые компании будут обязаны рассматривать по существу претензии граждан, заявил руководитель службы по защите прав потребителей ЦБ Михаил Мамута. ТАСС вчера в 08:35