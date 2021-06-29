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Экономика

ЦБ предложил обязать финорганизации отвечать на претензии россиян

Центральный банк РФ готовит законодательную инициативу, по которой финансовые организации будут обязаны рассматривать по существу претензии граждан, сейчас такой обязанности у них нет, рассказал руководитель службы по защите прав потребителей ЦБ Михаил Мамута во вторник на Международном финансовом конгрессе.В источнике

С чего всё началось

ЦБ намерен обязать финкомпании отвечать на претензии граждан

Банк России готовит законопроект, согласно которому финансовые компании будут обязаны рассматривать по существу претензии граждан, заявил руководитель службы по защите прав потребителей ЦБ Михаил Мамута.
ТАССвчера в 08:35

Подробнее о событии

Банк России намерен обязать финкомпании отвечать на претензии граждан

Долг.рфвчера в 09:11

ЦБ обяжет финорганизации отвечать на претензии клиентов

Бизнес.Рувчера в 10:39

ЦБ подтвердил намерение обязать банки отвечать на жалобы клиентов

Российская газетавчера в 09:54

Банки обяжут отвечать на претензии россиян

Lenta.ru20:15

Центробанк предлагает обязать финорганизации отвечать на претензии граждан

Новые Известиявчера в 08:40

ЦБ намерен обязать финкомпании отвечать на претензии граждан

ТАССвчера в 08:35

ЦБ предложил обязать финорганизации отвечать на претензии россиян

Интерфаксвчера в 07:50
Интересное

В Приамурье руководителя госучреждения осудили на девять лет колонии за взятку

Руководитель государственного бюджетного учреждения в Амурской области осужден за взятку и злоупотребление должностными полномочиями во время проведения мероприятий по берегоукреплению на девять лет лишения свободы и к выплате многомиллионного штрафа, сообщает во вторник пресс-служба прокуратуры Амурской области.
ТАССвчера в 04:39

Белоруссия завершит экономическую интеграцию с Россией к концу года

Белоруссия намерена к 1 января 2022 г. завершить экономическую интеграцию с Россией, в том числе создать общий рынок энергоресурсов и транспорта, унифицировать налоговое, таможенное законодательство, промышленную и сельскохозяйственную политику, заявил посол Белоруссии в Москве Владимир Семашко.
Smotrim.ru28 июня в 09:22

В Москве начали испытывать созданное в технопарке «Модуль» ПО для диагностики пневмонии

Испытания программного обеспечения (ПО) для диагностики вирусной пневмонии, созданного в технопарке "Модуль", начались в Национальном медико-хирургическом центре им. Н. И. Пирогова.
ТАСС28 июня в 01:36

Власти Москвы допустили введение QR-кодов в транспорте и магазинах

25 июня заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила о том, что власти столицы пока не собираются вводить QR-коды для проезда на общественном транспорте, посещения фитнес-клубов и парикмахерских.
РБКвчера в 07:11