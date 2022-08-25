Банк России предлагает сделать приостановку доступа к банковским картам и интернет-банкингу для владельцев «сомнительных» счетов — дропперов (лиц, через счета и карты которых вводят деньги мошенники) — обязанностью кредитных организаций.
В сообщении сказано, что регулятор создаст базу данных «О случаях и попытках осуществления перевода денежных средств без согласия клиента», которая поможет бороться с мошенниками и возвращать средства гражданам.
Бывшая министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль выложила мем, на котором по мотивам картины «Ходоки у В.И. Ленина» изображены голодные европейцы, пришедшие на прием к президенту России Владимиру Путину.
Федеральный бюджет России наполняется нужными темпами несмотря на санкции Запада, растут как нефтегазовые, так и иные доходы, заявил президент Владимир Путин на встрече с главой Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниилом Егоровым.