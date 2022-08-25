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ЦБ предложил ограничить доступ к картам для дропперов

ЦБ намерен обязать банки блокировать дистанционное обслуживание (ДБО) гражданам, которые попали в список дропперов.
Коммерсантъ
Банк России предлагает сделать приостановку доступа к банковским картам и интернет-банкингу для владельцев «сомнительных» счетов — дропперов (лиц, через счета и карты которых вводят деньги мошенники) — обязанностью кредитных организаций.
Коммерсантъ
Господин Уваров обращает внимание, что дроппер вправе распорядиться деньгами, но только в отделении банка с паспортом.
Коммерсантъ
В сообщении сказано, что регулятор создаст базу данных «О случаях и попытках осуществления перевода денежных средств без согласия клиента», которая поможет бороться с мошенниками и возвращать средства гражданам.
Bookmaker-ratings.ru

Подробнее о событии

ЦБ объявил войну дропперам
Коммерсантъ18:01
ЦБ предложил ограничить доступ к картам для дропперов
Газета.Ru04:02
ЦБ России хочет ограничить дистанционное облуживание сомнительных клиентов банков
RuNews24.ru03:01
ЦБ предложил ограничить доступ к картам для дропперов
ИА SM-News07:44
ЦБ РФ предложил ограничить доступ дропперам к онлайн-банкингу и картам
Bookmaker-ratings.ruвчера в 09:04
Центробанк хочет ограничить возможности дропперов в целях борьбы с мошенничеством
Говорит Нотариатвчера в 05:00
ЦБ предлагает обязать банки ограничить дропперам доступ к онлайн-банкингу и картам
ПРАЙМвчера в 20:33

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