Банк России подготовил законопроект, который запрещает продажу сложных финансовых инструментов неквалифицированным инвесторам до конца 2022 года. В случае принятия он даст право регулятору ограничить продажи финансовых продуктов и квалифицированным инвесторам в ряде случаев, сообщает «Интерфакс».

С чего всё началось ЦБ определился с ограничениями для неопытных инвесторов Тестирование неопытных инвесторов Банк России предлагает начать с 1 октября 2021 года, а не с момента вступления в силу закона, который разделяет их на квалифицированных и неквалифицированных (1 апреля 2022 года). РБК вчера в 10:32