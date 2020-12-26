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Коммерсантъ
Коммерсантъ

ЦБ предложил ограничить продажу сложных фининструментов

Банк России подготовил законопроект, который запрещает продажу сложных финансовых инструментов неквалифицированным инвесторам до конца 2022 года. В случае принятия он даст право регулятору ограничить продажи финансовых продуктов и квалифицированным инвесторам в ряде случаев, сообщает «Интерфакс».В источнике
Mockva.ru
Царьград
РБК
Моя Москва.онлайн
Северпост
News.ru
URA.Ru
С чего всё началось
РБК

ЦБ определился с ограничениями для неопытных инвесторов

Тестирование неопытных инвесторов Банк России предлагает начать с 1 октября 2021 года, а не с момента вступления в силу закона, который разделяет их на квалифицированных и неквалифицированных (1 апреля 2022 года).
РБКвчера в 10:32
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ТАСС

РБК: ЦБ подготовил законопроект об ограничениях для неопытных инвесторов

ТАСС17:21
Forbes

ЦБ подготовил законопроект об ограничениях для неопытных инвесторов

Forbesвчера в 12:31
Финмаркет

Продажу сложных финансовых инструментов «неквалам» могут запретить до конца 2022 года

Финмаркетвчера в 09:57
URA.Ru

ЦБ придумал ограничения для торгующих акциями россиян

URA.Ruвчера в 11:11
Коммерсантъ

ЦБ предложил ограничить продажу сложных фининструментов

Коммерсантъвчера в 11:05
РБК

ЦБ определился с ограничениями для неопытных инвесторов

РБКвчера в 10:32
News.ru

СМИ: Центробанк определил ограничения для неопытных инвесторов

News.ruвчера в 11:32

Посетители ресторана в «Москва-Сити» подрались во время ночного рейда

Посетители работавшего ночью ресторана Birds на 84-м этаже башни «Око» в «Москва-Сити» подрались друг с другом, покидая заведение во время рейда сотрудников Объединения административно-технических инспекций Москвы (ОАТИ) и полицейских.
Lenta.ruвчера в 12:15

Генерал бундесвера считает Россию главной угрозой для НАТО

В своём интервью для издания Frankfurter Allgemeine Zeitung генерал бундесвера Джаред Зембритцки, занимающий должность начальника штаба армии США в Висбадене, рассказал, что причиной обращения НАТО своего взора на Восток, послужила вероятность возникновения угрозы со стороны России.
Военное дело23 декабря в 08:17

Надёжен ли Nissan Qashqai+2 I поколения: все проблемы японского автомобиля с пробегом

Отчёт о надёжности Nissan Qashqai I поколения составлен на основе опроса экспертов — сотрудников специализированных автосервисов, имеющих большой опыт ремонта и обслуживания машин марки Nissan.
Журнал Авто.ру25 декабря в 05:19