ЦБ предложил ограничить продажу сложных фининструментов
Банк России подготовил законопроект, который запрещает продажу сложных финансовых инструментов неквалифицированным инвесторам до конца 2022 года. В случае принятия он даст право регулятору ограничить продажи финансовых продуктов и квалифицированным инвесторам в ряде случаев, сообщает «Интерфакс».В источнике
С чего всё началось
ЦБ определился с ограничениями для неопытных инвесторов
Тестирование неопытных инвесторов Банк России предлагает начать с 1 октября 2021 года, а не с момента вступления в силу закона, который разделяет их на квалифицированных и неквалифицированных (1 апреля 2022 года).
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