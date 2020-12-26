Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
Коммерсантъ
Коммерсантъ

ЦБ предложил ограничить продажу сложных фининструментов

Банк России подготовил законопроект, который запрещает продажу сложных финансовых инструментов неквалифицированным инвесторам до конца 2022 года. В случае принятия он даст право регулятору ограничить продажи финансовых продуктов и квалифицированным инвесторам в ряде случаев, сообщает «Интерфакс».В источнике
Деловой квартал (Екатеринбург)
Mockva.ru
Царьград
Ведомости
Коммерсантъ
РБК
Экономика сегодня
66.ru
Моя Москва.онлайн
Рамблер
Северпост
News.ru
Российская газета
Московский Комсомолец
Политическая Экспертиза
URA.Ru
Life.ru
С чего всё началось
РБК

ЦБ определился с ограничениями для неопытных инвесторов

Банк России подготовил законопроект, предусматривающий ограничения для неопытных инвесторов до конца 2022 года. Документ есть у РБК, его подлинность подтвердил источник на финансовом рынке.
РБК26 декабря в 10:32
Подробнее о событии
Коммерсантъ

ЦБ хочет жестко ограничить граждан на фондовом рынке

Коммерсантъвчера в 09:13
Финмаркет

Продажу сложных финансовых инструментов «неквалам» могут запретить до конца 2022 года

Финмаркет26 декабря в 09:57
Forbes

ЦБ подготовил законопроект об ограничениях для неопытных инвесторов

Forbes26 декабря в 12:31
News.ru

СМИ: Центробанк определил ограничения для неопытных инвесторов

News.ru26 декабря в 11:32
URA.Ru

ЦБ придумал ограничения для торгующих акциями россиян

URA.Ru26 декабря в 11:11
РБК

ЦБ определился с ограничениями для неопытных инвесторов

РБК26 декабря в 10:32
ТАСС

РБК: ЦБ подготовил законопроект об ограничениях для неопытных инвесторов

ТАССвчера в 17:21

Отели Подмосковья начали принимать гостей только со справкой о COVID-19

«Допуск потребителей гостиничных услуг в гостиницу осуществляется только при наличии отрицательных результатов лабораторных обследований в отношении новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», — говорится в документе.
Отели Подмосковья начали принимать гостей только со справкой о COVID-19
РБК16:29

В Москве расширили список вакцинируемых от COVID-19

Запись на вакцинацию от COVID-19 для новых групп граждан стала доступна в Москве, теперь получить прививку могут москвичи старшего возраста, сотрудники ЖКХ, общепита, спорта, органов охраны правопорядка, а также волонтеры и занятые в некоммерческих и религиозных организациях.
В Москве расширили список вакцинируемых от COVID-19
РИА Новости16:08

В России не планируют сокращать долю зарубежных фильмов в кино в новогодние праздники

Любимова подчеркнула, что тот факт, что российское кино осталось в кинотеатрах – это заслуга профессионального сообщества, министерства культуры, департамента культуры и правительства.
Мойка7825 декабря в 07:27