Банк России подготовил законопроект, который запрещает продажу сложных финансовых инструментов неквалифицированным инвесторам до конца 2022 года. В случае принятия он даст право регулятору ограничить продажи финансовых продуктов и квалифицированным инвесторам в ряде случаев, сообщает «Интерфакс».

С чего всё началось ЦБ определился с ограничениями для неопытных инвесторов Банк России подготовил законопроект, предусматривающий ограничения для неопытных инвесторов до конца 2022 года. Документ есть у РБК, его подлинность подтвердил источник на финансовом рынке. РБК 26 декабря в 10:32