ЦБ предложил ограничить продажу сложных фининструментов
Банк России подготовил законопроект, который запрещает продажу сложных финансовых инструментов неквалифицированным инвесторам до конца 2022 года. В случае принятия он даст право регулятору ограничить продажи финансовых продуктов и квалифицированным инвесторам в ряде случаев, сообщает «Интерфакс».В источнике
С чего всё началось
ЦБ определился с ограничениями для неопытных инвесторов
Банк России подготовил законопроект, предусматривающий ограничения для неопытных инвесторов до конца 2022 года. Документ есть у РБК, его подлинность подтвердил источник на финансовом рынке.
РБК26 декабря в 10:32
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Продажу сложных финансовых инструментов «неквалам» могут запретить до конца 2022 года
Финмаркет26 декабря в 09:57