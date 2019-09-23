Экономика

ИнтерфаксИнтерфаксЦБ предложил ограничить возможности неквалифицированных инвесторов

Банк России подготовил новую редакцию законопроекта о квалификации инвесторов, в котором сократил число категорий инвесторов с четырех до трех: особо защищаемый неквалифицированный инвестор, простой неквалифицированный инвестор и квалифицированный инвестор, пишут "Коммерсантъ" и РБК.
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с чего всё началось

ЦБ выбрал жесткий вариант ограничений для инвестиций непрофессионалов

Предельная сумма «рискованных» инвестиций для особо защищаемых инвесторов составит 50 тыс. руб. в год, следует из последней версии поправок к законопроекту ЦБ о категоризации инвесторов, с которой ознакомился РБК (подлинность подтвердили два источника на финансовом рынке).
РБКвчера в 17:00

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Россиянам могут ограничить доступ к иностранным акциям, пишут СМИ

РИА Новости02:56

Неквалифицированным инвесторам запретят покупку иностранных акций

РБК03:19

Центробанк вводит жесткие ограничения для инвестиций непрофессионалов

Эхо Москвывчера в 22:03

Россиянам сильно усложнят доступ к дополнительному доходу

Lenta.ru01:51

Банк России ограничил возможности неквалифицированных инвесторов

Московский Комсомолец00:59

РБК: ЦБ предлагает ограничить вклад непрофессиональных инвесторов в иностранные активы

ТАСС02:05

ЦБ ограничил возможности неквалифицированных инвесторов

Коммерсантъвчера в 18:10
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Автоматически обработано 7009 источников, обновлено в 06:52, Вашингтон
Политика

В кабмине назвали преждевременными сообщения о сокращении госслужащих

Правительство не принимало окончательного решения о сокращении числа госслужащих, поэтому прозвучавшие в Минфине заявления об этом преждевременны.
РБК 06:02
Здоровье

Как правильно жевать жвачку, рассказали врачи

Чем может быть полезна жвачка, как правильно ее выбрать и как жевать, объясняют эксперты.
Волгоградская правда вчера в 23:46
Спорт

РУСАДА сегодня полностью соответствует кодексу WADA

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) на сегодняшний день полностью соответствует кодексу Всемирного антидопингового агентства (WADA), и этому есть подтверждение, заявила РИА Новости заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая.
РИА Новости 05:31
Экономика

Путин обсудил с Медведевым бюджет

Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с Дмитрием Медведевым. Они обсудили параметры бюджета на 2020-2022 годы.
Вести.Ru 06:38
Космос

Роскосмос поделится с NASA причинами появления отверстия в «Союзе»

В Роскосмосе заявили, что расскажут NASA, почему в космическом корабле "Союз МС-09" появилось отверстие, сразу после завершения официального расследования, пишет "Интерфакс".
РЕН ТВ 05:53
Общество

Синоптики отменили бабье лето в Москве

Ранее сообщалось, что бабье лето вытеснит холода из Москвы. Однако 23 сентября синоптики предсказали россиянам затяжное похолодание.
Газета.Ru 06:07
Политика

Роскомнадзор создаст список фейковых СМИ

В Роскомнадзоре проработали идею создания списка изданий, регулярно распространяющих недостоверную "фейковую" информацию.
Вести.Ru 04:08
Экономика

Путин поручил подготовить снижение ипотечных ставок в ДФО

Президент России Владимир Путин поручил российскому правительству до 15 декабря подготовить поправки в законодательство, чтобы снизить ставки ипотеки для молодых семей на Дальнем Востоке до 2% годовых.
RT на русском 03:40
Политика

Съезд ДУМ впервые пройдет в Московской соборной мечети

Седьмой отчетно-выборный съезд Духовного управления мусульман России пройдет в понедельник в Московской соборной мечети с участием 500 делегатов и гостей из более чем 50 стран, на нем выберут председателя и подведут итоги пяти последних лет работы, прошедших с прошлого съезда.
РИА Новости 05:16
Происшествия

СК установил обстоятельства убийства Михаила Круга

RT на русском 04:12
Наука

Российские химики уничтожат самые страшные вирусы человека

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Кино

Вышел второй тизер «Сторожа» Юрия Быкова

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Кино

BadComedian выпустил обзор на фильм Павла Лунгина «Братство»

Павел Лунгин представил фильм на Берлинском кинофестивале в феврале прошлого года.
Афиша Daily 20 сентября в 14:24
Происшествия

Появились фото разбившихся при десантировании боевых машин ВДВ

В Сети распространились фотографии последствий падения двух боевых машин ВДВ в ходе десантирования на учениях «Центр-2019».
Известия вчера в 22:35
Армия и оружие

Минобороны получило первую партию отечественных защищённых ноутбуков

Холдинг "Росэлектроника", входящий в государственную корпорацию "Ростех", поставил первую партию портативных компьютеров военным.
Дни24 20 сентября в 11:12
Шоу-бизнес

Стало известно о прекращении лечения Заворотнюк

21 сентября стало известно, что актриса перенесла вторую операцию, после которой появилась надежда на ее выздоровление.
Lenta.ru вчера в 22:30
Общество

Эмилия Кларк блеснула на «Эмми» в платье с гигантским декольте

Звезда впечатлила публику своим внешним видом – 32-летняя актриса появилась перед камерами репортеров в платье с гигантским вырезом декольте.
Bimru.ru 06:47
Общество

Правительство России утвердило перечень типовых госуслуг

Правительство России утвердило перечень из 206 типовых государственных и муниципальных услуг.
Известия 02:15
Происшествия

Мосгорсуд не стал снимать арест со счетов ФБК

В августе Басманный суд Москвы наложил арест на счета некоммерческих организаций "Фонд борьбы с коррупцией" и "Защита прав граждан", а также на более чем 100 счетов, принадлежащих ряду физических и юридических лиц, переданы для фактического исполнения в кредитные организации.
РИА Новости 05:52
Общество

В Гидрометцентре предупредили о затяжном похолодании в России

В центральной России установилась прохладная погода, которая продержится всю текущую неделю.
Известия 00:44
Кино

Кристина Асмус рассказала о съемках без одежды

На телеэкранах актриса предстанет полностью обнаженной. Она поведала, как на самом деле проходили съемки откровенных сцен.
Дни.ру вчера в 06:43
Политика

Песков: бизнес может доверять словам Путина об амнистии капитала

Бизнес может доверять словам президента Владимира Путина об амнистии капиталов, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Ведомости 06:12
Армия и оружие

Шойгу назвал возможным отмену призыва в России

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что отмена призыва в армию возможна, однако такое решение было бы неправильным.
РБК вчера в 03:06
Политика

ГБР открыло дело против экс-спикера Рады из-за беспорядков в Одессе

Государственное бюро расследований (ГБР) открыло уголовное производство против бывшего спикера Верховной рады Андрея Парубия по факту организации массовых беспорядков в Одессе 2 мая 2014 года.
RT на русском 05:28
Авто

В Калуге начнется производство полноприводных Citroen и Peugeot

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Происшествия

Девять человек погибли в ДТП в Житомирской области Украины

Девять человек погибли и 10 попали в больницы в результате ДТП в Житомирской области Украины.
Известия 02:48
Интернет

Названы самые небезопасные пароли

Специалисты немецкого разработчика антивирусов Avira выяснили, какие пароли являются самыми небезопасными при использовании "умных" гаджетов и сетевых устройств.
РИА Новости вчера в 20:49
Гаджеты

В столице стартовали продажи iPhone 11

Molnet.ru 20 сентября в 03:55
Происшествия

В Польше произошла утечка нефти из трубопровода «Дружба»

Утечка нефти из польского участка трубопровода "Дружба" произошла в районе города Воломин в Мазовецком воеводстве республики.
ТАСС 03:26
Автоспорт

Райкконен объяснил столкновение с Квятом

Пилот «Альфа Ромео» Кими Райкконен прокомментировал эпизод со столкновением с гонщиком «Торо Россо» Даниилом Квятом на Гран-при Сингапура.
Sportbox.RU вчера в 18:04
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